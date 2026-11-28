Românii care călătoresc cu mașina spre Federația Rusă trebuie să se pregătească pentru posibile întârzieri la granița cu Letonia. MAE anunță că închiderea punctelor de trecere de către Estonia ar putea aglomera cele două vămi rămase deschise.
Ministerul Afacerilor Externe avertizează că șoferii români care intenționează să ajungă în Federația Rusă sau să se întoarcă de acolo pe cale rutieră ar putea întâmpina timpi de așteptare mai mari la granița cu Letonia. Situația este legată de închiderea completă a punctelor de trecere a frontierei dintre Estonia și Rusia, măsură care va intra în vigoare la 1 decembrie 2026.
Două puncte de frontieră ar putea deveni mai aglomerate
Potrivit atenționării transmise de MAE, posibilele întârzieri îi vizează pe cei care folosesc punctele de trecere Grebneva și Terehovai, situate la granița dintre Letonia și Federația Rusă.
Creșterea traficului este anticipată după ce autoritățile estoniene au decis să închidă toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia. O parte dintre persoanele care tranzitau până acum Estonia ar putea utiliza rutele prin Letonia, ceea ce ar pune presiune suplimentară asupra celor două puncte de control.
Ministerul le recomandă cetățenilor români și transportatorilor să ia în calcul această posibilitate atunci când își planifică deplasările.
Programarea este obligatorie pentru trecerea frontierei
MAE atrage atenția că traversarea frontierei dintre Letonia și Federația Rusă presupune obținerea unei programări în prealabil. Procedurile de înregistrare rămân în vigoare, iar rezervările pot fi făcute pe platforma https://lvrobeza.lv/.
Ministerul reamintește, totodată, recomandarea adresată cetățenilor români de a evita deplasările în Federația Rusă.
Românii care ajung într-o situație dificilă sau specială pot solicita sprijinul Ambasadei României la Riga, la adresele de e-mail riga@mae.ro și riga.consul@mae.ro.
Pentru informații actualizate despre condițiile de călătorie, MAE recomandă consultarea paginilor oficiale https://www.mae.ro/ și https://riga.mae.ro/. Cetățenii români care pleacă în străinătate pot folosi și aplicația „Călătorește informat”, prin intermediul căreia sunt puse la dispoziție informații și recomandări utile pentru deplasările în afara țării.