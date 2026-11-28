Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 nov. 2026, 22:14

Românii care călătoresc cu mașina spre Federația Rusă trebuie să se pregătească pentru posibile întârzieri la granița cu Letonia. MAE anunță că închiderea punctelor de trecere de către Estonia ar putea aglomera cele două vămi rămase deschise.

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