O explozie produsă în apropierea unei școli din orașul Asadabad, în estul Afganistanului, a provocat moartea a cel puțin 10 elevi și rănirea altor 110 persoane. Primele cercetări indică o manipulare neglijentă a explozibililor folosiți de companii miniere din zonă.
O explozie puternică produsă sâmbătă dimineață în apropierea unei școli din estul Afganistanului s-a soldat cu numeroase victime, majoritatea copii. Deflagrația a avut loc în zona Anderseir din orașul Asadabad, capitala provinciei Kunar, iar primele informații ale autorităților indică o posibilă manipulare neglijentă a materialelor explozive utilizate în activitățile miniere, scrie BBC.
Incidentul este investigat de Ministerul de Interne al guvernului taliban, care încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs deflagrația.
Explozibilii folosiți în activități miniere, în centrul anchetei
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Abdul Mateen Qani, a transmis pe platforma X că primele verificări indică drept cauză a exploziei „neglijența și neatenția” la un depozit de explozibili aparținând unor companii miniere din apropiere.
Directorul pentru cultură și informații al provinciei, Sami ul Haq Bayan, a oferit însă detalii despre locul în care s-ar fi produs deflagrația. Potrivit acestuia, explozia a avut loc într-o casă din apropierea Școlii Gimnaziale Shagai, în timp ce erau pregătite materiale explozive pentru lucrări miniere și dislocarea rocilor, relatează AFP.
Ancheta urmează să stabilească modul în care erau depozitate și manipulate substanțele periculoase, precum și dacă au fost respectate măsurile de siguranță. Reprezentanții autorităților au precizat că investigațiile sunt în desfășurare.
Imagini dramatice cu copii transportați la spital
Scenele de după explozie au fost surprinse în imagini distribuite pe rețelele de socializare. Înregistrările arată copii răniți scoși din autoturisme și transportați în brațe către unitatea de primiri urgențe a unui spital din Asadabad. În fața clădirii s-a adunat o mulțime de oameni, în timp ce personalul medical încerca să acorde îngrijiri victimelor.
Fotografiile realizate în interiorul spitalului arată mai mulți copii întinși în paturi apropiate, cu bandaje în jurul capului. Potrivit Associated Press, până la 15 dintre răniți se aflau încă internați, în timp ce ceilalți fuseseră externați după ce au primit tratament medical.
Exploziile accidentale, un risc în industria minieră din Afganistan
Mineritul reprezintă un sector important al economiei afgane, însă activitatea se desfășoară adesea în condiții precare. Standardele de securitate sunt frecvent insuficiente, iar manipularea materialelor periculoase poate duce la accidente grave.
Tragedia din Asadabad readuce în atenție riscurile asociate folosirii explozibililor în exploatările miniere și necesitatea respectării unor reguli stricte de depozitare și manipulare. Autoritățile afgane continuă cercetările pentru a stabili cine se face responsabil pentru incident.