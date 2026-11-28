Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 nov. 2026, 20:52

Insulele Creta și Gavdos au fost luate cu asalt de peste 1.200 de migranți veniți din nordul Africii în ultimele două zile. Două persoane au fost găsite moarte pe litoralul stâncos al insulei Gavdos, iar alte sute au fost salvate de echipele elene și de agenția Frontex.

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