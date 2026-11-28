Un nou val de migranți a ajuns în Grecia. Peste 1.200 de persoane au traversat Mediterana în două zile, iar două au murit
Un nou val de migranți a ajuns în Grecia. Foto: Profimedia
Insulele Creta și Gavdos au fost luate cu asalt de peste 1.200 de migranți veniți din nordul Africii în ultimele două zile. Două persoane au fost găsite moarte pe litoralul stâncos al insulei Gavdos, iar alte sute au fost salvate de echipele elene și de agenția Frontex.
Un nou val de migranți a ajuns în Grecia, după ce peste 1.200 de persoane au traversat Marea Mediterană dinspre nordul Africii și au debarcat în ultimele două zile pe insulele Creta și Gavdos. Sosirile masive au pus din nou presiune pe autoritățile elene, care au desfășurat numeroase operațiuni de salvare împreună cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Frontex.
Bilanțul este însă unul tragic. Două persoane au fost găsite moarte sâmbătă pe o porțiune stâncoasă a litoralului insulei Gavdos, în timp ce alte 41 au fost salvate din aceeași zonă. Naționalitățile migranților nu au fost stabilite deocamdată, însă autoritățile presupun că ambarcațiunile au plecat din Libia, relatează Associated Press.
Două persoane au murit, iar alte 41 au fost salvate pe insula Gavdos
Operațiunea de salvare de pe insula Gavdos a fost desfășurată într-o zonă stâncoasă, unde echipele de intervenție au descoperit două persoane decedate și au reușit să aducă la mal 41 de supraviețuitori. Patru dintre aceștia au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la un spital de pe insula Creta.
Cauza exactă a celor două decese nu a fost stabilită. Presa locală a relatat însă că ambarcațiunea în care se aflau victimele ar fi lovit stâncile în timp ce se apropia de insulă.
Operațiunile nu s-au încheiat odată cu această intervenție. Garda de Coastă elenă a anunțat că, sâmbătă seara, au fost identificate alte trei ambarcațiuni la sud de Creta, în care se aflau peste 150 de persoane.
Potrivit Reuters, numai în cursul zilei de sâmbătă autoritățile au desfășurat mai mult de o duzină de operațiuni de salvare și au adus la mal aproximativ 1.000 de persoane aflate în ambarcațiuni în largul insulei Creta. Intervențiile au fost realizate în condițiile în care fluxul de migranți dinspre Libia continuă să crească.
Ruta Libia–Grecia, tot mai folosită de migranții care încearcă să ajungă în Europa
Creta și mica insulă Gavdos, aflată la sud de aceasta, au devenit puncte importante de intrare în Uniunea Europeană pentru migranții care pleacă din nordul Africii. Traversarea este lungă și periculoasă, iar ambarcațiunile folosite sunt adesea supraaglomerate și nu oferă condiții corespunzătoare pentru o călătorie pe mare.
Potrivit Reuters, în ultimii ani au crescut în special sosirile din Libia, iar printre persoanele care folosesc această rută se numără numeroși migranți din Bangladesh și Sudan. O parte dintre aceștia fug din calea conflictelor și a violențelor, în timp ce alții încearcă să ajungă în Europa din cauza sărăciei și a lipsei perspectivelor din țările de origine.
Pericolele traversării au fost evidențiate și la începutul lunii noiembrie, când 22 de persoane au murit în timpul a două călătorii cu ambarcațiuni plecate din Libia către sudul Greciei.
Bilanțul sosirilor este deja unul ridicat. Până la începutul lunii noiembrie, peste 23.000 de migranți ajunseseră în Creta și în insulele din apropiere de la începutul anului, potrivit datelor citate de Euronews. Noile debarcări arată că ruta sudică spre Grecia rămâne intens utilizată, chiar și în condițiile în care traversarea Mediteranei devine tot mai dificilă în sezonul rece.
Grecia pregătește, alături de alte patru state UE, un centru pentru migranți în Rwanda
Creșterea numărului de sosiri are loc în pofida politicii restrictive privind migrația promovate de guvernul de la Atena. Grecia încearcă să reducă migrația ilegală și să accelereze returnarea persoanelor ale căror cereri de azil au fost respinse.
În acest context, țara s-a alăturat Austriei, Danemarcei, Germaniei și Olandei într-un plan de înființare a unui centru pentru migranți în Rwanda. Cele cinci state au anunțat în noiembrie că vor să pună în aplicare un mecanism prin care persoanele care nu au dreptul să rămână în Uniunea Europeană să poată fi transferate în afara blocului comunitar, în așteptarea returnării.
Potrivit informațiilor prezentate de Euronews, proiectul ar urma să înceapă ca un program-pilot în 2027. Inițiativa este promovată ca o modalitate de a eficientiza deportările și de a descuraja sosirile ilegale în Europa.
Planul a atras însă critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului, care au avertizat asupra riscurilor la care ar putea fi expuse persoanele transferate în afara Uniunii Europene. Printre preocupările exprimate se numără respectarea drepturilor fundamentale, accesul la proceduri corecte și posibilitatea ca migranții să rămână blocați în țara în care sunt transferați.
Astfel, în timp ce guvernele europene încearcă să înăsprească măsurile împotriva migrației ilegale, Grecia continuă să se confrunte cu un număr ridicat de sosiri pe ruta maritimă dinspre Libia. Noile operațiuni de salvare din largul insulelor Creta și Gavdos arată și costul uman al traversării Mediteranei.
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