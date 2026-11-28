Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 nov. 2026, 20:20

Un seism produs în largul coastei Californiei a zguduit zona Los Angeles și a fost surprins de camerele de supraveghere de pe aeroportul LAX. În terminal au căzut bucăți din tavan, iar echipele de intervenție au verificat eventualele pagube. Un alt cutremur, de magnitudine 6,7, a lovit regiunea Kamceatka din Rusia.

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