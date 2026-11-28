Un seism produs în largul coastei Californiei a zguduit zona Los Angeles și a fost surprins de camerele de supraveghere de pe aeroportul LAX. În terminal au căzut bucăți din tavan, iar echipele de intervenție au verificat eventualele pagube. Un alt cutremur, de magnitudine 6,7, a lovit regiunea Kamceatka din Rusia.
Un cutremur puternic a zguduit zona Los Angeles, iar momentul în care pământul a început să se miște a fost surprins de camerele care transmit în direct imagini de pe aeroportul internațional LAX. Seismul a provocat agitație în terminal, unde bucăți din tavan au căzut pe podea, iar pasagerii și angajații au fost surprinși de mișcarea clădirii.
Cutremurul s-a produs în largul coastei Californiei, în apropiere de Manhattan Beach. Magnitudinea a fost estimată inițial la 5,2, însă măsurătorile au fost revizuite ulterior. Associated Press a relatat că seismul a avut magnitudinea preliminară de 5,0, iar autoritățile au declanșat verificări în întreaga zonă metropolitană.
Cutremur surprins de camerele de pe aeroportul LAX
Imaginile transmise în direct de camerele Airline Videos Live au surprins momentul în care aeroportul internațional din Los Angeles a început să se zguduie. Înregistrarea din 28 noiembrie arată cum mișcarea seismică este resimțită în zona terminalelor, în timp ce activitatea aeroportuară continuă.
Potrivit informațiilor prezentate de CNN și preluate de publicația Quartz, în terminal au căzut bucăți din tavan, iar imaginile distribuite după cutremur au arătat resturi împrăștiate pe podea. Înregistrările au surprins și alarmele care s-au declanșat în interiorul aeroportului.
Autoritățile au verificat eventualele pagube. Ce magnitudine a avut seismul
Cutremurul a fost înregistrat la ora locală 9:30, în apropiere de Manhattan Beach, la sud-vest de Los Angeles. Primele estimări au indicat o magnitudine de 5,2, însă valoarea a fost modificată pe măsură ce datele seismologice au fost analizate.
Departamentul de Pompieri din Los Angeles a intrat în procedura specială de intervenție în caz de cutremur. Personalul din toate cele 106 stații de pompieri a fost mobilizat pentru verificarea infrastructurii și a zonelor aflate în responsabilitatea instituției.
Potrivit comunicatului publicat de departament, primele verificări nu au indicat persoane rănite sau avarii structurale. Autoritățile locale au transmis că nu exista niciun pericol de tsunami în urma seismului.
Associated Press a relatat că echipele de intervenție au verificat zonele afectate atât de la sol, cât și din aer și de pe mare. Locuitorii au fost avertizați că pot urma replici și li s-a recomandat să fie pregătiți pentru noi mișcări ale pământului.
Noi cutremure după seismul principal
După cutremurul inițial au fost înregistrate și alte mișcări seismice în apropierea coastei californiene. Datele seismologice consultate indică inclusiv un seism de magnitudine 3,0 și unul de 2,5, în aceeași zonă.
Activitatea seismică a fost urmărită de specialiști, în condițiile în care replicile pot apărea la câteva minute, ore sau chiar zile după un cutremur mai puternic. Autoritățile au recomandat populației să respecte măsurile de siguranță și să urmărească informările oficiale.
Un alt cutremur puternic a lovit Kamceatka. Pământul se cutremură în mai multe regiuni
În aceeași zi, un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a fost înregistrat în peninsula Kamceatka, din extremul orient al Rusiei. Potrivit datelor Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), epicentrul s-a aflat la aproximativ 62 de kilometri nord-nord-vest de orașul Yelizovo.
Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 188 de kilometri, ceea ce înseamnă că a avut un focar mult mai adânc decât cutremurul din California. Reuters a relatat că mișcarea tectonică a fost înregistrată în apropierea coastei estice a peninsulei.
Primele informații nu indicau victime sau pagube importante. Sistemul Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS) a evaluat riscul umanitar ca fiind redus, în ciuda magnitudinii ridicate a cutremurului.
Cele două seisme au fost înregistrate în aceeași zi, la mii de kilometri distanță, unul în apropierea metropolei Los Angeles, celălalt în Extremul Orient rus. Activitatea seismică din ambele regiuni este monitorizată de specialiști, iar autoritățile urmăresc eventualele replici și efectele produse de mișcările tectonice.