La 75 de ani, Cicciolina vrea să devină primarul Romei. Fosta vedetă de filme pentru adulți promite să facă orașul „mai sexy”
Cicciolina. Foto: Profimedia
Ilona Staller, cunoscută drept Cicciolina, și-a anunțat candidatura la Primăria Romei, la împlinirea vârstei de 75 de ani. Fosta actriță de filme pentru adulți și fostă deputată italiană promite să modernizeze capitala, să repare străzile, să protejeze mistreții și să aducă mai mulți polițiști pe străzi.
Ilona Staller, cunoscută în întreaga lume sub numele de scenă Cicciolina, vrea să ajungă la conducerea capitalei Italiei. Fosta vedetă a filmelor pentru adulți și fostă deputată și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Romei chiar în ziua în care a împlinit 75 de ani. Ea promite să aducă o energie nouă în oraș și să îl transforme într-o capitală „mai sexy”, dar și mai modernă și mai bine administrată.
Anunțul a fost făcut pe 26 noiembrie, în timpul emisiunii „Un Giorno da Pecora”, difuzată de postul public Rai Radio 1. Staller a spus că lucrează deja la candidatura sa, însă nu a dezvăluit deocamdată cu ce partid sau formațiune politică va intra în cursa electorală, relatează agenția ANSA și publicația La Repubblica.
„Vreau să devin primarul Romei, oraș în care locuiesc din 1972. Vreau să candidez, lucrez deja la asta, dar deocamdată este secret cu cine voi intra în cursă”, a declarat Cicciolina.
Cicciolina promite să facă Roma „mai sexy”
Fosta actriță nu a prezentat încă un program electoral complet, dar a început să vorbească despre problemele pe care vrea să le rezolve dacă va ajunge la conducerea capitalei italiene. Printre prioritățile sale se numără modernizarea infrastructurii, repararea străzilor pline de gropi, plantarea de arbori și protejarea animalelor sălbatice care au ajuns să circule frecvent prin zonele locuite ale orașului.
Una dintre propunerile care au atras atenția este protejarea mistreților din Roma. Animalele și puii lor pot fi întâlniți în apropierea drumurilor aglomerate și a containerelor de gunoi, iar autoritățile au adoptat măsuri pentru reducerea populației acestora.
Staller se opune împușcării animalelor și spune că administrația ar trebui să găsească soluții pentru a le proteja.
„În loc să îi împușcăm, trebuie să avem grijă de ei și să lăsăm natura să-și urmeze cursul”, a declarat ea pentru cotidianul italian Corriere della Sera.
Fosta deputată a povestit că a văzut recent o femelă de mistreț însoțită de șase pui traversând Via Cassia, una dintre arterele importante ale capitalei. Episodul a determinat-o să critice deciziile autorităților privind eliminarea animalelor.
Străzi pline de gropi, copaci tăiați și mai multă poliție
Cicciolina susține că problemele Romei nu se limitează la gestionarea animalelor sălbatice. Ea vrea să atragă atenția și asupra infrastructurii degradate și a zonelor pe care administrația locală le-ar fi neglijat.
Staller locuiește în Isola Farnese, o zonă cu caracter semirural din capitală, despre care afirmă că nu a beneficiat de suficientă atenție din partea autorităților. Fosta actriță a relatat că acolo au existat incidente provocate de starea drumurilor și un incendiu de vegetație în urma căruia au murit numeroase animale.
Candidata l-a criticat și pe actualul primar, Roberto Gualtieri, acuzându-l că a permis tăierea unui număr prea mare de arbori maturi. Edilul a susținut că o parte dintre copaci au trebuit îndepărtați deoarece ajunseseră la sfârșitul ciclului natural de viață. Administrația sa a lansat, de asemenea, un program de plantare a mii de puieți.
Siguranța publică este o altă temă pe care Staller vrea să o includă în campanie. Ea consideră că pe străzile Romei este nevoie de mai mulți polițiști și de controale mai numeroase, invocând propriile experiențe cu furturile.
Fosta parlamentară a povestit că i-a fost furată recent o valiză în gara Termini și că a fost victima unui alt furt, când i-a dispărut geanta din mașină, în timp ce atenția îi era distrasă.
De la filmele pentru adulți la Parlamentul Italiei
Ilona Staller nu este la prima experiență în politică. Născută la Budapesta, în Ungaria, ea a devenit celebră în Italia în anii '70 și '80, atât prin aparițiile sale în filme pentru adulți, cât și prin aparițiile televizate provocatoare. A intrat în istoria televiziunii italiene după ce și-a expus sânii în direct, într-o perioadă în care astfel de gesturi reprezentau un subiect de controversă majoră.
În 1987, Cicciolina a fost aleasă deputat în Parlamentul Italiei, reprezentând Partidul Radical. A ocupat mandatul până în 1992, iar inițiativele sale au avut adesea legătură cu sexualitatea, libertatea individuală și pacifismul. Printre propunerile sale s-a numărat înființarea unor așa-numite „parcuri ale iubirii”.
În timpul carierei politice, Staller a recurs și la gesturi de o notorietate internațională. În perioada Războiului din Golf, s-a oferit să întrețină relații sexuale cu liderul irakian Saddam Hussein, dacă acesta ar fi acceptat să renunțe la conflict. Ulterior, a făcut o propunere asemănătoare și în cazul lui Osama bin Laden, cu condiția ca acesta să renunțe la terorism, notează The Telegraph.
Fosta deputată a fost căsătorită cu sculptorul american Jeff Koons, între 1991 și 1994. Cei doi au avut un fiu, Ludwig, iar despărțirea lor a fost urmată de o dispută juridică îndelungată privind custodia copilului.
Controversele legate de pensia fostei deputate
Numele Ilonei Staller a revenit în atenția presei italiene și în urma controverselor legate de indemnizația pe care o primea pentru mandatul parlamentar. În 2011, informațiile potrivit cărora urma să încaseze o pensie anuală de aproximativ 34.000 de lire sterline au provocat reacții critice în Italia.
Staller a susținut că are dreptul la acești bani pentru cei cinci ani petrecuți în Parlament. În anii următori, ea a contestat și decizia de recalculare a indemnizațiilor foștilor parlamentari, iar în 2025 a ajuns să ceară despăgubiri de 10 milioane de euro în disputa privind reducerea pensiei, potrivit presei italiene.
Acum, la peste trei decenii de la încheierea mandatului parlamentar, Cicciolina încearcă să revină în prim-planul politicii italiene. Ea îl vizează direct pe actualul primar al Romei, Roberto Gualtieri, care intenționează să obțină un nou mandat la alegerile locale din 2027.
Întrebată ce părere are despre activitatea edilului, Staller a refuzat să îi acorde o notă, dar a lansat o replică directă: „Nu îi voi da o notă, dar cu siguranță voi fi mai bună decât el”.
Fosta actriță a indicat și numele politicianului pe care îl consideră reperul său în politică: Marco Pannella, fondatorul Partidului Radical.
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