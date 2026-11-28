Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 nov. 2026, 22:05

Ilona Staller, cunoscută drept Cicciolina, și-a anunțat candidatura la Primăria Romei, la împlinirea vârstei de 75 de ani. Fosta actriță de filme pentru adulți și fostă deputată italiană promite să modernizeze capitala, să repare străzile, să protejeze mistreții și să aducă mai mulți polițiști pe străzi.

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