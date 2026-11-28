Kosovo i-a surprins pe doi vloggeri români prin prețurile foarte mici la cazare, restaurante și cofetării. O noapte într-un hotel de patru stele costă doar 30 de euro, iar o pizza sau un hamburger pot fi cumpărate cu aproximativ 4 euro.
O vacanță în Europa nu trebuie să presupună cheltuieli mari, iar Kosovo este una dintre destinațiile care le pot oferi turiștilor o experiență la prețuri surprinzător de mici. Doi vloggeri români de travel, cunoscuți pe internet sub numele „În 2 prin lume”, au vizitat această țară și au verificat cât costă cazarea, mesele la restaurant și deserturile în localurile din oraș.
Concluzia lor a fost că raportul dintre preț și calitate este greu de găsit în alte destinații europene. De la camere de hotel până la preparatele din meniuri, tarifele i-au surprins pe cei doi călători.
Cât costă cazarea și cât plătești pentru o masă în Kosovo
Unul dintre cele mai mari avantaje descoperite de vloggeri a fost prețul cazării. Potrivit acestora, o noapte într-un hotel de patru stele poate costa doar 30 de euro, o sumă mult sub tarifele întâlnite în numeroase destinații turistice europene.
Nici mesele în oraș nu presupun un buget ridicat. Cei doi au intrat în mai multe restaurante și au verificat prețurile preparatelor, descoperind că pot mânca fără să cheltuiască prea mult.
Printre tarifele găsite de aceștia se numără:
Sandviș cu pui: 3,70 euro, aproximativ 18-19 lei;
Hamburger: 3,70 euro;
Pizza Margherita: 4 euro, aproximativ 20 de lei;
Salată: 3 euro, aproximativ 15 lei;
Prăjitură într-una dintre cele mai luxoase cofetării din oraș: 2,50 euro, aproximativ 12,50 lei.
Prețurile au fost o surpriză chiar și în localurile considerate mai elegante, unde deserturile costau doar câțiva euro.
Ce au descoperit vloggerii după ce au explorat orașul
Dincolo de bugetul redus necesar pentru o vacanță, cei doi români au vorbit și despre atmosfera locului. Orașul este liniștit și nu se confruntă cu aglomerația turistică întâlnită în alte destinații populare.
Totuși, vloggerii au observat că oferta de obiective din oraș este destul de limitată, iar cei care vor să descopere mai mult din Kosovo ar trebui să își planifice excursii și în afara zonei urbane.
„E mic orașul, nu ai atât de multe de văzut. Pentru a descoperi mai multe trebuie să ieși în afara orașului și să vizitezi alte sate sau orașe. Prețurile sunt mici și turiști puțini”, au concluzionat cei doi creatori de conținut.
Kosovo, o destinație aparte pe harta Europei
Kosovo are și câteva particularități care îl diferențiază de alte destinații de pe continent. Statul și-a declarat independența în 2008 și este considerat cel mai tânăr stat din Europa. România nu recunoaște însă oficial independența Kosovo.
Un alt detaliu important pentru turiști este moneda folosită. Deși Kosovo nu face parte nici din Uniunea Europeană, nici din zona euro, moneda euro este utilizată în plățile curente. Astfel, vizitatorii care vin din țările care folosesc moneda europeană nu trebuie să schimbe bani pentru cumpărăturile obișnuite.
Capitala Priștina și orașul istoric Prizren oferă experiențe diferite, de la cafenele moderne și moschei vechi de secole până la clădiri cu arhitectură neobișnuită. Unul dintre cele mai cunoscute obiective este Biblioteca Națională din Priștina, remarcată pentru aspectul său brutalist și pentru structura acoperită cu numeroase elemente metalice.
Cei care vor să exploreze și natura pot ajunge în Parcul Național Munții Sharr, unde îi așteaptă peisaje montane spectaculoase. Astfel, Kosovo poate fi o variantă pentru turiștii care caută o destinație europeană mai puțin aglomerată, cu prețuri accesibile și posibilitatea de a descoperi locuri diferite de circuitele turistice obișnuite.