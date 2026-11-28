Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 nov. 2026, 22:55

Kosovo i-a surprins pe doi vloggeri români prin prețurile foarte mici la cazare, restaurante și cofetării. O noapte într-un hotel de patru stele costă doar 30 de euro, iar o pizza sau un hamburger pot fi cumpărate cu aproximativ 4 euro.

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