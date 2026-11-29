Milioane de spanioli sunt așteptați la urne, într-un scrutin care ar putea schimba conducerea țării. Criza locuințelor, imigrația și divizarea societății au dominat campania electorală. Sondajele de opinie îi plasează pe conservatori în avantaj, după opt ani de guvernare socialistă.
Criza locuințelor este principala problemă pentru alegători. Prețurile au crescut cu aproape 85% în ultimul deceniu, iar accesul la o locuință a devenit tot mai dificil. Pe lista temelor electorale sunt și imigrația, dar și scandalurile de corupție care afectează guvernul socialist. În plus, două accidente feroviare soldate cu 115 morți au amplificat presiunea asupra executivului.
Alegerile anticipate de duminică ar putea face din partidul de extremă dreapta - Vox - un jucător important pentru prima dată de la despărțirea spaniolilor de dictatorul Franco, în 197, notează radio România Actualități.
Sondajele arată o cădere semnificativă a socialiștilor premierului Pedro Sánchez și o creștere a conservatorilor conduși de Alberto Núñez Feijóo. De altfel, acesta este văzut ca cel mai probabil viitor premier, iar în campanie a promis un milion de locuințe noi.
Chiar dacă ar câștigata alegerile, Partidul Popular are șanse mici să obțină majoritatea necesară pentru guvernare, deci va avea nevoie de extrema dreaptă, care a crescut în popularitate, inclusiv pe fondul crizei din enclava spaniolă Ceuta în nordul Africii, luată cu asalt la final de iulie de peste 80.000 de migranți ilegali.