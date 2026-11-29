Publicat 29 nov. 2026, 07:52 Sursă Realitatea.Net, rra

Milioane de spanioli sunt așteptați la urne, într-un scrutin care ar putea schimba conducerea țării. Criza locuințelor, imigrația și divizarea societății au dominat campania electorală. Sondajele de opinie îi plasează pe conservatori în avantaj, după opt ani de guvernare socialistă.

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