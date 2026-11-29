Publicat 29 nov. 2026, 08:17 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Protestele antiguvernamentale ale studenților au degenerat în violențe în Albania. Mii de persoane au participat la manifestații și au cerut demisia prim-ministrului Edi Rama. Manifestanții au aruncat cu pietre într-o clădire guvernamentală și au încercat să ajungă la sediul premierului. Au avut loc confruntări violente între protestatari și forțele de ordine care au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a respinge manifestanții care au aruncat cu pietre și au folosit bastoane pentru a încerca să distrugă camerele de supraveghere stradală și geamurile clădirilor. Ministerul albanez al Sănătății a anunțat că opt persoane au fost rănite.

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