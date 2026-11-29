Alertă de poluare în Marea Neagră, în zona litoralului bulgăresc, după ce un tanc petrolier a eșuat pe stânci. În jurul navei „KAIROS” au apărut primele pete uleioase, iar mirosul puternic de produse petroliere ridică temeri privind o posibilă deversare de combustibil în mare. La bordul petrolierului s-ar afla sute de tone de combustibil, potrivit publicației maritime bulgare Maritime.bg. Accidentul s-a produs pe fondul condițiilor meteorologice severe din regiune, care îngreunează și intervenția autorităților.
Tancul petrolier „KAIROS”, o navă de 274 de metri lungime, a eșuat pe stânci în apropierea stațiunii Sozopol, iar în dimineața zilei de duminică, 29 noiembrie, în jurul navei au fost observate primele pete uleioase. La fața locului a fost semnalat și un miros puternic de produse petroliere, scrie portalul specializat în știri navale Maritime.bg.
Petrolierul se afla ancorat în Golful Burgas de aproape un an, însă a intrat în derivă după ce lanțul ancorei s-ar fi rupt din cauza vremii nefavorabile. În zonă au fost înregistrate rafale de vânt de 20–24 m/s și valuri de gradul 4–5.
Înainte să lovească stâncile cu bordul tribord, nava ar fi plutit în derivă pe o distanță de peste șase mile marine.
Risc de poluare în Marea Neagră. Cât combustibil s-ar afla la bordul navei
Primele semne ale unei posibile poluări au apărut duminică dimineață, când în zona pupei petrolierului au fost observate pete uleioase, însoțite de un miros persistent de combustibil.
Deși autoritățile nu au anunțat încă o cantitate oficială, surse din domeniul maritim estimează că în tancurile navei s-ar afla între 500 și 800 de tone de combustibil.
Primarul orașului Sozopol a declarat că numai în tancurile de pe partea dreaptă a navei s-ar afla aproximativ 400 de tone. Inițial, oficialul a afirmat că n-ar exista pericolul unei deversări, însă apariția petelor uleioase a ridicat noi semne de întrebare privind riscul de poluare.
Situația este cu atât mai delicată cu cât la bord se mai află doi marinari chinezi. Evacuarea acestora depinde de îmbunătățirea condițiilor meteorologice.
Intervenție dificilă: petrolierul ar putea rămâne pe stânci până la primăvară
Operațiunea de salvare și ranfluare a navei se anunță extrem de complicată. Petrolierul nu deține un certificat Gas Free, document care atestă că în tancuri nu există gaze inflamabile sau toxice. În aceste condiții, orice intervenție tehnică ce presupune sudură sau tăierea metalului implică riscuri majore.
Experții avertizează că scoaterea navei de pe stânci ar putea necesita o operațiune de amploare. Nu este exclusă nici varianta tăierii petrolierului chiar în locul în care a eșuat, ceea ce ar putea prelungi intervenția și ar însemna că epava ar rămâne în zonă cel puțin până la primăvară.
Până atunci, principala preocupare rămâne prevenirea unei eventuale deversări de combustibil și limitarea efectelor asupra mediului marin.
„KAIROS”, istoric controversat în Marea Neagră. Nava a fost lovită de drone ucrainene în 2025
Petrolierul „KAIROS” nu este la primul incident major în Marea Neagră. La sfârșitul lunii noiembrie 2025, nava a fost lovită de drone maritime ucrainene, în zona economică exclusivă a Turciei. Atacul a fost urmat de un incendiu care a durat trei zile.
La începutul lunii decembrie 2025, un remorcher turcesc a tractat petrolierul, pe care ulterior l-ar fi abandonat în apele bulgărești, în largul localității Ahtopol.
Statul bulgar a finanțat ulterior o operațiune costisitoare de tractare în Golful Burgas, unde a rămas sub supravegherea autorităților.