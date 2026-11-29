Publicat 29 nov. 2026, 09:54 Actualizat 29 nov. 2026, 10:10 Sursă Realitatea.Net, maritime.bg

Alertă de poluare în Marea Neagră, în zona litoralului bulgăresc, după ce un tanc petrolier a eșuat pe stânci. În jurul navei „KAIROS” au apărut primele pete uleioase, iar mirosul puternic de produse petroliere ridică temeri privind o posibilă deversare de combustibil în mare. La bordul petrolierului s-ar afla sute de tone de combustibil, potrivit publicației maritime bulgare Maritime.bg. Accidentul s-a produs pe fondul condițiilor meteorologice severe din regiune, care îngreunează și intervenția autorităților.

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