Publicat 29 nov. 2026, 15:01 Sursă Realitatea.Net, times of israel, jerusalem post

Benjamin Netanyahu și Gadi Eisenkot nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind formarea unui guvern de uniune națională în Israel, după o întâlnire de aproximativ două ore desfășurată duminică, la Tel Aviv. Deși cele două partide au descris discuțiile drept „profesioniste” și desfășurate într-o atmosferă de lucru, diferențele dintre ele rămân importante, iar noi întâlniri nu sunt programate. În paralel, partidul lui Eisenkot negociază cu formațiunea condusă de fostul premier Naftali Bennett, în încearcarea de a contura o nouă majoritate parlamentară.

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