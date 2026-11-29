Benjamin Netanyahu și Gadi Eisenkot nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind formarea unui guvern de uniune națională în Israel, după o întâlnire de aproximativ două ore desfășurată duminică, la Tel Aviv. Deși cele două partide au descris discuțiile drept „profesioniste” și desfășurate într-o atmosferă de lucru, diferențele dintre ele rămân importante, iar noi întâlniri nu sunt programate. În paralel, partidul lui Eisenkot negociază cu formațiunea condusă de fostul premier Naftali Bennett, în încearcarea de a contura o nouă majoritate parlamentară.
Întâlnirea dintre premierul Benjamin Netanyahu și liderul partidului Yashar!, Gadi Eisenkot, a avut loc duminică, 29 noiembrie, la sediul comandamentului militar Kirya din Tel Aviv. Discuțiile au fost organizate după ce Netanyahu a anunțat că este dispus să ocupe poziția de al doilea prim-ministru într-un acord de rotație, care i-ar permite lui Eisenkot să preia inițial conducerea guvernului.
În comunicatul comun transmis după întrevedere, Likud și Yashar! au precizat că discuțiile s-au desfășurat „într-o atmosferă de lucru, cu caracter substanțial”, ambele părți încercând să reducă „diferențele semnificative” dintre ele, notează Times of Israel.
Cu toate acestea, potrivit publicației citate, divergențele au rămas considerabile, iar cele două tabere nu intenționează, deocamdată, să organizeze o nouă rundă de negocieri. Eisenkot a transmis în timpul întâlnirii că rămâne angajat față de partenerii săi din blocul politic și că Likud și aliații săi vor putea participa la viitorul guvern dacă vor accepta principiile directoare ale acestuia, după formarea executivului.
Eisenkot continuă negocierile cu Naftali Bennett. Cele două echipe încearcă să ajungă la un acord de coaliție
În timp ce discuțiile cu Netanyahu nu au produs rezultatul dorit,The Jerusalem Post observa că progresele înregistrate de Eisenkot în negocierile cu partidele ultraortodoxe, Avigdor Liberman și Yair Golan reduc treptat marja de manevră politică a lui Netanyahu și alimentează pesimismul în tabăra Likud.”
Cele două echipe de negociere s-au întâlnit simultan cu întrevederea dintre Netanyahu și Eisenkot, iar discuțiile au depășit trei ore. Potrivit presei israeliene, au fost înregistrate progrese importante în privința unui posibil acord de coaliție.
În acest context, partidul Yashar! le-a cerut formațiunilor din blocul condus de Eisenkot, precum și partidelor arabe, să se asigure că toți cei 120 de membri ai Knessetului vor fi prezenți la lucrările parlamentului până luni, săptămâna viitoare.
Netanyahu încearcă să atragă opoziția într-un guvern de uniune națională
Propunerea actuală a premierului israelian vine într-un moment în care negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare sunt în plină desfășurare.
Netanyahu s-a declarat dispus să renunțe temporar la conducerea guvernului și să îi permită lui Eisenkot să ocupe primul funcția de premier. În schimb, Likud ar urma să participe la executiv, iar cei doi lideri ar schimba ulterior pozițiile. Presa de la Tel AViv notează însă că evoluția negocierilor dintre Yashar! și B’Yachad ar putea fi decisivă pentru configurația viitorului executiv israelian.