Moscova readuce în prim-plan arsenalul său strategic, într-o nouă demonstrație de forță menită să transmită un mesaj direct Occidentului. Sisteme de rachete balistice intercontinentale Yars au fost filmate în timp ce se deplasau prin regiunea Altai, apariția fiind prezentată drept „întâmplătoare”. Presa ucraineană susține însă că ar fi vorba despre vechea strategie a Kremlinului de a intimida prin etalarea forței militare. Jurnaliștii fac o paralelă cu episodul recent în care un reporter al televiziunii de stat ruse a „surprins”, tot aparent întâmplător, valiza nucleară a lui Vladimir Putin, în timpul reuniunii din China, la care au participat liderul de la Kremlin, Donald Trump și Xi Jinping.
Rusia continuă să folosească vizibilitatea arsenalului său strategic ca instrument de presiune psihologică. Cele mai recente imagini apărute pe rețelele sociale surprind deplasarea unor sisteme mobile de rachete balistice intercontinentale RS-24 Yars în satul Bobrovka, în apropierea orașului Barnaul, din regiunea Altai.
Filmările "accidentale", strategie de intimidare de inspirație sovietică
Nu este vorba despre simple vehicule militare. Sistemele Yars reprezintă o componentă esențială a forțelor nucleare strategice terestre ale Federației Ruse, noteaza un comentariu al agenției independente Next. Rachetele intercontinentale pe care le transportă pot lovi ținte aflate la distanțe de mii de kilometri și pot fi echipate cu mai multe focoase nucleare independente.
Apariția imaginilor în spațiul public ridică semne de întrebare. Deși deplasarea tehnicii militare a fost prezentată prin intermediul unor înregistrări distribuite pe rețelele sociale, nu este exclus ca publicarea să fi fost deliberată. Astfel de imagini pot transmite un mesaj de forță fără ca autoritățile ruse să fie nevoite să facă un anunț oficial sau o amenințare explicită.
UKR Media News susține că scenariul unei filmări „accidentale” este greu de crezut, în condițiile în care deplasările unităților care aparțin Forțelor de Rachete Strategice ale Federației Ruse se desfășoară cu respectarea unor reguli stricte de camuflaj și sub măsuri sporite de securitate. Chiar și în ipoteza în care filmarea ar fi fost realizată într-adevăr accidental, persoana care a publicat-o nu ar fi putut rămâne neidentificată și nesancționată.
Publicația notează că Moscova folosește în mod regulat astfel de înregistrări „accidentale” ca instrument de exercitare a presiunii psihologice și de etalare a forței în fața publicului occidental.
Episodul valizei nucleare de la trilaterala Putin-Trump-Xi
Episodul amintește de o altă apariție neobișnuită, petrecută cu doar câteva zile înainte, în China, unde Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, în cadrul reuniunii trilaterale de la Shenzhen, joi, 19 noiembrie 2026.
Un reporter al televiziunii de stat ruse Russia-1 a filmat, aparent întâmplător, un ofițer al marinei ruse care transporta o servietă neagră, aflat în apropierea delegației prezidențiale. Jurnalistul l-a întrebat direct dacă obiectul pe care îl transportă este chiar valiza nucleară a președintelui rus, iar ofițerul a confirmat, fără ezitare.
Putin, cu valiza nucleară la vedere. Ce mesaj transmite Kremlinul, la summitul APEC: Ana Maria Păcuraru explică gestul