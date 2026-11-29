Publicat 29 nov. 2026, 11:56 Sursă Realitatea.Net, ukr news, nexta

Moscova readuce în prim-plan arsenalul său strategic, într-o nouă demonstrație de forță menită să transmită un mesaj direct Occidentului. Sisteme de rachete balistice intercontinentale Yars au fost filmate în timp ce se deplasau prin regiunea Altai, apariția fiind prezentată drept „întâmplătoare”. Presa ucraineană susține însă că ar fi vorba despre vechea strategie a Kremlinului de a intimida prin etalarea forței militare. Jurnaliștii fac o paralelă cu episodul recent în care un reporter al televiziunii de stat ruse a „surprins”, tot aparent întâmplător, valiza nucleară a lui Vladimir Putin, în timpul reuniunii din China, la care au participat liderul de la Kremlin, Donald Trump și Xi Jinping.

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