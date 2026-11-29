Publicat 29 nov. 2026, 14:19 Actualizat 29 nov. 2026, 14:25 Sursă Realitatea.Net, Al Jazeera

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să oprească luptele de-a lungul actualei linii a frontului și să înceapă negocieri cu Moscova pentru încheierea războiului. Într-un interviu acordat duminică, 29 noiembrie, postului de televiziune Al Jazeera, liderul de la Kiev a descris această propunere drept un „compromis foarte mare” și a subliniat că orice eventual acord de pace nu trebuie să lase Ucraina să suporte singură costurile conflictului.

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