Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să oprească luptele de-a lungul actualei linii a frontului și să înceapă negocieri cu Moscova pentru încheierea războiului. Într-un interviu acordat duminică, 29 noiembrie, postului de televiziune Al Jazeera, liderul de la Kiev a descris această propunere drept un „compromis foarte mare” și a subliniat că orice eventual acord de pace nu trebuie să lase Ucraina să suporte singură costurile conflictului.
Zelenski: Înțeleg că Putin nu vrea să plece pe de teritoriul nostru
Liderul de la Kiev a explicat că propunerea ține cont de refuzul președintelui rus Vladimir Putin de a-și retrage trupele de pe teritoriul ucrainean. În aceste condiții, Ucraina ar accepta oprirea confruntărilor militare pe actuala linie a frontului, urmând ca disputele să fie abordate prin mijloace diplomatice.
Zelenski cere sprijinul lui Donald Trump: „Ucraina nu trebuie să plătească singură pentru acest război”
În interviul acordat postului Al Jazeera, Zelenski a făcut apel la președintele american Donald Trump să continue demersurile pentru oprirea războiului și să folosească influența pe care o are pentru a obține o soluție care să nu pună întreaga povară asupra Ucrainei.
Liderul de la Kiev a insistat pe ideea că Washingtonul ar trebui să exercite presiuni suplimentare asupra Moscovei, inclusiv prin menținerea sancțiunilor și adoptarea unor noi măsuri economice.
Armistițiul nu înseamnă recunoașterea teritoriilor ocupate
Un aspect important al declarațiilor lui Zelenski este distincția dintre oprirea luptelor pe actuala linie de contact și recunoașterea anexărilor teritoriale revendicate de Rusia.Acesta a precizat că, la fel ca in cazul Crimeei, Ucraina nu va recunoaște oficial anexarea teritoriilor ocupate de Moscova.
Președintele ucrainean a avertizat și asupra riscului ca Vladimir Putin să încerce să avanseze și mai mult dacă Kievul ar accepta să cedeze teritorii în schimbul păcii. De altfel, Zelenski a sugerat că permanentele tergiversări venite de la Moscova sugerează că, de fapy, Putin nu dorește să pună cap conflictului.
Declarațiile președintelui ucrainean vin în contextul eforturilor diplomatice coordonate de Washington pentru oprirea războiului. Potrivit agenției Anadolu, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că este planificată o nouă rundă de negocieri între Rusia și Ucraina, mediată de Statele Unite, la Abu Dhabi. O dată exactă pentru întâlnire nu fusese însă stabilită.
Al Jazeera relatează că eforturile americane de mediere nu au produs până acum progrese semnificative în direcția unui acord de pace, în afara unor schimburi de prizonieri.
Rusia continuă să ocupe aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei, inclusiv peninsula Crimeea, anexată în 2014. Kievul respinge recunoașterea anexărilor și avertizează că o eventuală cedare de teritorii ar putea încuraja Moscova să continue expansiunea militară.