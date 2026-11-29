Publicat 29 nov. 2026, 22:21 Actualizat 29 nov. 2026, 23:02

Primele exit-poll-uri îl plasează pe Pedro Sánchez pe locul al doilea, după Partidul Popular condus de Alberto Núñez Feijóo. Un guvern de dreapta, susținut de Vox, ar putea pune capăt celor opt ani de conducere socialistă.

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