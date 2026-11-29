Spania virează spre dreapta. Pedro Sánchez, înfrânt în alegeri. Cine este Alberto Núñez Feijóo, noul câștigător
Alberto Núñez Feijóo. Foto: Profimedia
Primele exit-poll-uri îl plasează pe Pedro Sánchez pe locul al doilea, după Partidul Popular condus de Alberto Núñez Feijóo. Un guvern de dreapta, susținut de Vox, ar putea pune capăt celor opt ani de conducere socialistă.
Pedro Sánchez pare să fi pierdut pariul politic prin care a decis să convoace alegeri anticipate în Spania, cu opt luni înainte de încheierea mandatului parlamentar. Primele exit-poll-uri îl plasează pe premierul socialist pe locul al doilea, în timp ce Partidul Popular (PP), formațiunea de centru-dreapta condusă de Alberto Núñez Feijóo, se află în fruntea estimărilor.
Sondajul realizat de Sigma Dos pentru televiziunea publică RTVE estimează că PP ar putea obține între 131 și 136 de mandate, iar Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), condus de Sánchez, între 119 și 124. Formațiunea de extremă dreaptă Vox ar urma să câștige între 44 și 48 de locuri în Congres, în timp ce alianța de stânga Frente Amplio ar obține între 10 și 11 mandate. Reuters relatează că cele două partide de dreapta ar putea ajunge împreună la 175-184 de mandate, într-un Parlament în care majoritatea absolută este de 176 de locuri.
Dacă estimările se confirmă, Spania ar putea avea un guvern condus de Alberto Núñez Feijóo, iar cei opt ani de guvernare socialistă sub Pedro Sánchez s-ar putea încheia. Totuși, rezultatele sunt încă provizorii, iar configurația finală a Parlamentului va arăta dacă dreapta poate forma o majoritate.
Alegerile pe care Pedro Sánchez le-a convocat dintr-o poziție dezavantajoasă
Decizia de a organiza alegeri anticipate a fost luată chiar de Pedro Sánchez, după ce Parlamentul a respins două decrete ale Guvernului privind criza locuințelor. Pe 2 octombrie, primul dintre acestea a fost respins cu 178 de voturi împotrivă și 172 pentru, în urma unei alianțe între Partidul Popular, Vox și formațiunea catalană Junts.
Trei zile mai târziu, liderul socialist a decis dizolvarea Parlamentului și convocarea scrutinului. „Avem nevoie să reînnoim sprijinul oamenilor”, declara Sánchez la momentul respectiv.
Premierul a intrat însă în campanie electorală cu partidul său în urma conservatorilor în majoritatea sondajelor. Alberto Núñez Feijóo a transformat scrutinul într-un vot asupra activității șefului Guvernului, afirmând că miza depășește competiția obișnuită dintre formațiunile politice.
„Nu sunt alegeri ca cele de dinainte în democrația noastră. E vorba ca Spania să-l învingă pe Sánchez și ce reprezintă el”, declara liderul Partidului Popular după anunțarea alegerilor.
Scandalurile de corupție au umbrit campania electorală
Campania pentru alegerile anticipate a fost marcată și de dosarele de corupție care au afectat partidul de guvernământ și persoane din apropierea premierului.
În iunie 2026, fostul ministru al Transporturilor José Luis Ábalos, unul dintre oamenii de încredere ai lui Sánchez, a fost condamnat de Curtea Supremă a Spaniei la 24 de ani și trei luni de închisoare. Sentința a vizat mai multe infracțiuni legate de atribuirea unor contracte publice pentru achiziția de măști și echipamente medicale în timpul pandemiei de COVID-19. Reuters a relatat că verdictul a reprezentat prima condamnare importantă într-o serie de dosare care au afectat partidul socialist.
Extrema dreaptă Vox ar putea ajunge la guvernare pentru prima dată după revenirea democrației
Miza decisivă a scrutinului este formarea unei majorități parlamentare. Congresul Deputaților are 350 de locuri, iar pentru obținerea majorității absolute sunt necesare 176 de mandate.
Estimările RTVE indică faptul că PP și Vox ar putea obține împreună între 175 și 184 de locuri. Prin urmare, alianța celor două formațiuni s-ar putea situa fie imediat sub pragul majorității, fie suficient de sus pentru a controla Parlamentul.
O eventuală înțelegere între conservatori și extrema dreaptă ar reprezenta o premieră pentru Spania democratică. De la moartea dictatorului Francisco Franco, în 1975, nicio formațiune de extremă dreaptă nu a participat la un guvern național.
Vox susține înăsprirea politicilor privind imigrația și reducerea taxelor, dar se opune politicilor climatice și extinderii drepturilor comunității LGBTQ. Reuters a evidențiat posibilitatea intrării partidului în Executiv drept una dintre principalele mize ale alegerilor.
Pedro Sánchez ar putea rămâne premier chiar dacă socialiștii termină pe locul al doilea
Chiar dacă PSOE se clasează pe poziția a doua, acest rezultat nu înseamnă automat că Pedro Sánchez pierde funcția de premier. În Spania, șeful Guvernului este desemnat prin votul Parlamentului, iar rezultatul alegerilor nu stabilește direct cine va conduce Executivul.
În primul tur al votului de învestire, candidatul la funcția de premier are nevoie de 176 de voturi. Dacă nu obține majoritatea absolută, urmează un al doilea vot, în care este suficientă majoritatea simplă: mai multe voturi favorabile decât voturi împotrivă.
Astfel, Sánchez ar putea încerca să formeze o nouă majoritate prin negocieri cu partidele mai mici, chiar dacă socialiștii pierd primul loc în clasamentul electoral. Rezultatele oficiale încep să fie publicate după închiderea urnelor din Insulele Canare.
La 54 de ani, Pedro Sánchez este unul dintre puținii lideri socialiști care mai conduc guverne în marile state europene. A ajuns la conducerea Spaniei în 2018, după o moțiune de cenzură împotriva premierului conservator Mariano Rajoy, și a rămas la putere în următorii ani prin alianțe parlamentare fragile.
Cine este Alberto Núñez Feijóo, politicianul care poate încheia era Sánchez
Alberto Núñez Feijóo, în vârstă de 65 de ani, este liderul Partidului Popular și principalul contracandidat al lui Pedro Sánchez. Dacă estimările exit-poll-urilor se confirmă și reușește să obțină sprijinul necesar în Parlament, acesta ar putea deveni următorul premier al Spaniei.
Feijóo a condus regiunea Galicia timp de 13 ani, între 2009 și 2022, perioadă în care a obținut patru majorități absolute consecutive. Din aprilie 2022 se află la conducerea Partidului Popular.
La alegerile parlamentare din 2023, formațiunea sa a obținut cele mai multe mandate, însă nu a reușit să formeze o majoritate. Pedro Sánchez a fost desemnat din nou premier după ce a negociat sprijinul mai multor partide.
De la administrația publică la conducerea Partidului Popular
Alberto Núñez Feijóo s-a născut pe 10 septembrie 1961, în localitatea Os Peares, din provincia galiciană Ourense. A absolvit Facultatea de Drept a Universității din Santiago de Compostela și și-a dorit inițial să devină judecător. Situația financiară a familiei l-a determinat însă să renunțe la acest plan și să urmeze o carieră în administrația publică.
A intrat în administrația regională a Galiciei în 1985 și a ocupat mai multe funcții în instituțiile locale. Ulterior, a condus Institutul Național de Sănătate din Spania, iar între 2000 și 2003 a ocupat funcții de conducere în cadrul companiei publice Correos, operatorul poștal național.
În 2009 a devenit președintele regiunii Galicia, funcție pe care a păstrat-o până în 2022, când a preluat conducerea Partidului Popular.
Ce promite Feijóo dacă ajunge premier
În campania electorală, liderul conservator a prezentat scrutinul drept o alegere între corupție și decență, criticând Guvernul Sánchez pentru scandalurile care au afectat partidul socialist și pentru politicile sale în domeniul imigrației.
Feijóo a promis că va conduce Spania cu o abordare asemănătoare celei a unui director executiv de companie. În domeniul apărării, a anunțat că intenționează să crească cheltuielile militare până la 5% din PIB până în 2035, pentru alinierea țării la standardele NATO.
În privința imigrației, liderul PP se opune acordării statutului legal celor aproximativ 500.000 de migranți fără acte pe care Guvernul Sánchez a dorit să îi regularizeze. De asemenea, nu susține transformarea avortului într-un drept constituțional.
Relațiile cu liderii europeni și cu România
Alberto Núñez Feijóo a avut mai multe întâlniri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu premierul italian Giorgia Meloni. Partidul Popular Spaniol este afiliat grupului europarlamentar al Partidului Popular European.
În 2024, liderul conservator s-a întâlnit și cu președintele de atunci al României, Klaus Iohannis.
Dacă va reuși să formeze o majoritate parlamentară, Feijóo ar putea pune capăt celor opt ani de guvernare ai lui Pedro Sánchez și ar putea conduce primul Executiv spaniol susținut de extrema dreaptă de la revenirea țării la democrație.
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