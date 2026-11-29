Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 nov. 2026, 22:03

Moscova afirmă că o unitate a fabricii Philip Morris din Harkov era folosită pentru producerea de muniție destinată armatei ucrainene. În aceeași zi, un atac rusesc a provocat un incendiu la fabrica British American Tobacco din Priluki.

Distribuie articolul