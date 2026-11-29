Moscova afirmă că o unitate a fabricii Philip Morris din Harkov era folosită pentru producerea de muniție destinată armatei ucrainene. În aceeași zi, un atac rusesc a provocat un incendiu la fabrica British American Tobacco din Priluki.
Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat duminică faptul că forțele ruse au atacat o unitate a fabricii de țigarete Philip Morris din Harkov, în nord-estul Ucrainei. Potrivit autorităților ruse, spațiile respective ar fi fost folosite pentru fabricarea muniției destinate armatei ucrainene. Informația a fost relatată de Reuters, care precizează că oficialii ucraineni nu au comentat acuzația referitoare la fabrica de tutun.
În aceeași zi, un alt producător internațional de țigarete, British American Tobacco (BAT), a anunțat că uzina sa din Priluki, regiunea Cernihiv, a fost din nou atacată de forțele ruse, de această dată cu drone de luptă.
Moscova susține că fabrica Philip Morris din Harkov producea muniție pentru armata ucraineană
Ministerul rus al Apărării a transmis, într-un mesaj publicat pe Telegram, că trupele Moscovei au lovit spațiile unei unități a fabricii Philip Morris din Harkov. Conform versiunii prezentate de partea rusă, acolo s-ar fi desfășurat activități de producere a muniției pentru armata ucraineană.
Oficialii de la Kiev nu au oferit nicio reacție cu privire la informațiile referitoare la fabrica de țigarete.
Atacul cu rachete asupra Harkovului s-a soldat cu 11 răniți
În paralel, procurorii regionali au anunțat pe Telegram că un atac cu rachete asupra unui district din Harkov a provocat rănirea a 11 persoane, printre care se numără și doi copii.
În urma loviturilor, un oficiu poștal, mai multe magazine și autoturisme au fost avariate, potrivit informațiilor transmise de autoritățile judiciare locale.
Primarul orașului Harkov, Ihor Terehov, a relatat și despre un alt incident, produs într-un district diferit. O dronă rusească a lovit o unitate medicală, iar impactul a spart ferestrele clădirii. Nu au fost înregistrate victime în urma acestui atac.
Două persoane au murit în urma unui atac rusesc în regiunea Vinița
Consecințe grave au fost raportate și în regiunea Vinița, din sud-vestul Ucrainei. Guvernatorul regional a anunțat că un atac rusesc a provocat un incendiu în urma căruia două persoane și-au pierdut viața.
Fabrica British American Tobacco din Priluki, atacată din nou cu drone
Tot duminică, British American Tobacco a anunțat că forțele ruse au vizat din nou fabrica sa din Priluki, în regiunea Cernihiv, folosind drone de luptă.
Compania a precizat că nicio persoană nu a fost ucisă sau rănită în urma atacului, însă la nivelul fabricii a izbucnit un incendiu. Ulterior, televiziunea ucraineană a publicat pe Telegram o fotografie care arată uzina avariată.
Potrivit publicației Ukrainska Pravda, atacul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 noiembrie și a continuat în dimineața zilei de duminică. Compania a confirmat incidentul, iar poliția locală a documentat pagubele produse.
Fabrica BAT fusese atacată și în luna septembrie
Nu este primul atac rusesc asupra unității din Priluki. Forțele militare ale Moscovei au lovit fabrica și la începutul lunii septembrie, iar în urma acelui incident activitatea a fost suspendată temporar.
Noul atac readuce în atenție vulnerabilitatea unităților industriale din Ucraina, inclusiv a celor aparținând unor companii internaționale.