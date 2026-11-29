Noi informații despre moartea lui Evgheni Zinicev, fost ministru rus pentru Situații de Urgență și apropiat al lui Vladimir Putin, au ieșit la iveală după publicarea unor date oficiale scurse din instituțiile ruse. Cauza decesului a fost clasificată drept „nedeterminată”, la cinci ani de la tragedia din Siberia.
Moartea lui Evgheni Zinicev, fost ministru rus pentru Situații de Urgență și unul dintre apropiații de încredere ai lui Vladimir Putin, a intrat din nou în atenție după apariția unor informații din documente oficiale rusești. La cinci ani de la incidentul în care oficialul și-a pierdut viața în Siberia, publicația independentă Mediazona a relatat că, în evidențele autorităților, cauza decesului a fost înregistrată drept „nedeterminată”.
Zinicev a murit în 2021, după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ 27 de metri, de pe marginea cascadei Kitabo-Oron, din nordul Siberiei. Noile informații provin din date ale Rosstat, serviciul federal de statistică al Rusiei, care ar fi ajuns în spațiul public printr-o scurgere de informații.
Potrivit Mediazona, codul folosit în documentele referitoare la cauza morții indică „leziuni nespecificate, intenție nedeterminată, loc nespecificat”. Este o clasificare generală, utilizată în situații în care împrejurările exacte ale decesului nu sunt stabilite sau rămân întrebări fără răspuns. Uneori, aceeași categorie este folosită și în cazurile în care există suspiciuni de sinucidere.
În schimb, la rubrica referitoare la tipul de deces apare mențiunea „înec și submersie în urma căderii într-un corp natural de apă”, conform informațiilor publicate de sursa citată.
Kremlinul a respins speculațiile privind moartea lui Zinicev
La momentul tragediei, moartea lui Zinicev a fost însoțită de speculații și zvonuri potrivit cărora oficialul ar fi fost ucis. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins categoric aceste ipoteze, pe care le-a numit „fabricații blasfematoare”, potrivit agenției RIA Novosti.
„Totul este absolut clar acolo, totul a fost povestit ieri și nu există teorii acolo”, declara Peskov.
Kremlinul a descris moartea ministrului drept o „pierdere uriașă”, iar circumstanțele în care s-a produs incidentul au fost catalogate drept o „tragedie”. Zinicev era considerat un aliat apropiat al președintelui rus și unul dintre oficialii în care acesta avea încredere.
Fostul ministru făcuse parte din serviciul de securitate al lui Putin
La fel ca Vladimir Putin, Evgheni Zinicev avusese legături cu serviciile sovietice de securitate, lucrând în cadrul KGB. În 2006, el a intrat în echipa de protecție personală a liderului de la Kremlin și l-a însoțit îndeaproape timp de mai mulți ani.
Ulterior, Putin i-a încredințat mai multe funcții importante în administrația rusă, începând din 2016. Zinicev a ajuns să conducă Ministerul pentru Situații de Urgență, instituție pe care o coordona în momentul morții sale.
După deces, Vladimir Putin i-a acordat postum titlul de Erou al Rusiei, pentru „eroismul, curajul și vitejia demonstrate în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.
Putin a izbucnit în lacrimi la ceremonia de comemorare
Relația apropiată dintre cei doi a fost evocată și în timpul ceremoniei de comemorare a fostului ministru. Vladimir Putin, care își manifestă rareori emoțiile în public, a izbucnit în lacrimi în timp ce îi aducea un omagiu lui Zinicev.
Moartea acestuia a fost prezentată atunci de autoritățile ruse drept un sacrificiu eroic, însă clasificarea oficială a cauzei decesului, dezvăluită acum de Mediazona, readuce în atenție circumstanțele incidentului din Siberia. Documentele citate de publicația independentă nu stabilesc însă că Zinicev ar fi fost victima unei crime sau că și-ar fi provocat intenționat moartea.