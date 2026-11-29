Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 nov. 2026, 19:12

Noi informații despre moartea lui Evgheni Zinicev, fost ministru rus pentru Situații de Urgență și apropiat al lui Vladimir Putin, au ieșit la iveală după publicarea unor date oficiale scurse din instituțiile ruse. Cauza decesului a fost clasificată drept „nedeterminată”, la cinci ani de la tragedia din Siberia.

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