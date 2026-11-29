Zeci de mii de georgieni au ieșit în stradă împotriva guvernului. Protestatarii cer revenirea țării pe drumul spre UE
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Mii de oameni au umplut centrul capitalei Tbilisi, la doi ani de la declanșarea protestelor proeuropene. Manifestanții cer alegeri anticipate, eliberarea celor încarcerați și reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.
Zeci de mii de oameni au ieșit sâmbătă pe străzile capitalei Georgiei, Tbilisi, pentru a cere reluarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Manifestația marchează împlinirea a doi ani de la declanșarea protestelor în masă împotriva deciziei guvernului de a suspenda negocierile cu Bruxellesul și are loc într-un moment în care tensiunile politice din țară continuă să crească.
Trei coloane de manifestanți au traversat capitala georgiană și s-au întâlnit în Piața Libertății, unde oamenii au fluturat drapele ale Uniunii Europene. La manifestație au participat susținători ai opoziției, la apelul activiștilor proeuropeni și al celor cinci formațiuni politice vizate de o procedură prin care partidul aflat la putere încearcă să le obțină interzicerea.
Protestatarii au cerut organizarea unor alegeri parlamentare anticipate, eliberarea persoanelor încarcerate în urma manifestațiilor anterioare și revenirea Georgiei pe traseul integrării europene, relatează France Presse.
Protestele au început după suspendarea negocierilor cu Uniunea Europeană
Criza politică din Georgia s-a accentuat în octombrie 2024, când partidul Visul Georgian a revendicat victoria în alegerile parlamentare. Opoziția a contestat rezultatul scrutinului și a acuzat existența unor fraude electorale.
O lună mai târziu, premierul Irakli Kobahidze a anunțat că negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană vor fi amânate până în 2028. Decizia a declanșat manifestații de amploare, care au continuat de atunci, inclusiv în pofida arestărilor și a restricțiilor impuse de autorități.
Organizatorii protestului de sâmbătă au transmis, înaintea reuniunii, un mesaj prin care au insistat că susținătorii parcursului european nu vor renunța la revendicările lor.
„Arătăm lumii că noi nu abandonăm, că noi nu ne vom supune”, au declarat aceștia într-un comunicat.
Opoziția acuză guvernul că apropie Georgia de Rusia
Partidul Visul Georgian, aflat la conducerea țării din 2012, este acuzat de opoziție că îndepărtează Georgia de Occident și o orientează spre o apropiere de Rusia. Contestatarii susțin, de asemenea, că actuala putere slăbește instituțiile democratice și abandonează direcția europeană și euro-atlantică a țării.
„Partidul aflat la putere Visul georgian a trădat traiectoria europeană și euro-atlantică a Georgiei, pe care el însuși a înscris-o în Constituție”, au transmis organizatorii manifestației.
Guvernul respinge acuzațiile și susține că măsurile sale urmăresc protejarea suveranității naționale în fața ingerințelor străine. Reprezentanții puterii au invocat și presupuse încercări ale opoziției de a destabiliza țara.
Între timp, mai mulți lideri importanți ai opoziției au ajuns în închisoare, iar autoritățile au adoptat legi care înăspresc restricțiile asupra presei independente și organizațiilor societății civile.
Cinci partide proeuropene riscă să fie interzise
Tensiunile sunt amplificate de demersul partidului de guvernământ de a scoate în afara legii cinci formațiuni din opoziția proeuropeană. În octombrie, Curtea Constituțională a început examinarea solicitării depuse de Visul Georgian, care acuză partidele vizate de „răsturnarea ordinii constituționale”.
Instanța urmează să pronunțe o decizie până în iunie 2027. Inițiativa a fost criticată și de Parlamentul European, care a avertizat că interzicerea formațiunilor de opoziție ar îndepărta și mai mult Georgia de Uniunea Europeană.
Bruxellesul a transmis în noiembrie că Georgia, țară care a obținut statutul de candidat la aderarea la UE în 2023, își păstrează acest statut „doar cu numele”, în condițiile regresului democratic înregistrat în ultimii ani.
Doi ani de proteste zilnice în Georgia
Valul de manifestații a început în noiembrie 2024, după ce premierul Irakli Kobahidze a anunțat amânarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. De atunci, protestele au continuat zi de zi, în ciuda arestărilor și a restricțiilor impuse de autorități.
Criza politică declanșată de această decizie nu a fost depășită nici după doi ani, iar revendicările privind reluarea parcursului european au rămas în centrul manifestațiilor.
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