Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 nov. 2026, 16:39

Mii de oameni au umplut centrul capitalei Tbilisi, la doi ani de la declanșarea protestelor proeuropene. Manifestanții cer alegeri anticipate, eliberarea celor încarcerați și reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre proteste georgiaalegeri anticipate