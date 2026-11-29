”Românca lui Berlusconi”, dată afară din apartamentul din Milano înainte de Crăciun. cunoscută în urma scandalului „Bunga-Bunga”
Ioana Vișan. Foto: Facebook
Ioana Vișan are termen până pe 15 decembrie să elibereze locuința pe care Silvio Berlusconi i-a pus-o la dispoziție. În paralel, românca este implicată în procesul „Ruby Ter”, ajuns în faza dezbaterilor finale la Curtea de Apel din Milano.
Ioana Vișan, românca devenită cunoscută în urma scandalului „Bunga-Bunga” în care a fost implicat fostul premier italian Silvio Berlusconi, se apropie de termenul-limită stabilit de instanță pentru eliberarea apartamentului din Milano în care locuiește. Moștenitorii fostului politician au făcut demersuri pentru recuperarea imobilului la câteva luni după moartea acestuia, iar disputa a ajuns în fața judecătorilor.
Locuința de 66 de metri pătrați i-a fost pusă la dispoziție gratuit de Berlusconi, în baza unui contract încheiat în 2018. În ianuarie 2026, după mai multe amânări, părțile au ajuns la o înțelegere acceptată de instanță: apartamentul trebuie predat cel târziu la 15 decembrie 2026. Dacă termenul nu va fi respectat, recuperarea imobilului poate fi făcută prin executare silită.
Moștenitorii lui Berlusconi au cerut recuperarea locuinței
Primele demersuri pentru eliberarea apartamentului au fost inițiate în octombrie 2023, la numai patru luni după decesul fostului premier italian. În procedurile juridice a fost implicată și sora Ioanei Vișan, ambele beneficiind de locuință în baza contractului de comodat.
Inițial, surorile ar fi trebuit să predea apartamentul până la 31 decembrie 2024, însă termenul nu a fost respectat. Litigiul a vizat atât încetarea contractului de închiriere dintre societatea Dueville și Berlusconi, cât și contractul de comodat încheiat în favoarea celor două românce.
În ianuarie 2026, avocații au convenit un nou termen, iar instanța a luat act de înțelegere. Astfel, data de 15 decembrie 2026 a devenit termenul-limită pentru predarea locuinței.
Avocatul Ioanei Vișan, Giuseppe Laudante, a explicat că aceasta întâmpinase dificultăți în găsirea unei alte locuințe potrivite. Apărătorul a susținut și că apartamentul oferit de fostul premier reprezenta un gest de generozitate menit să compenseze prejudiciile de imagine suferite de clienta sa.
Informațiile despre înțelegerea din instanță și termenul de predare au fost relatate și de presa italiană, în contextul demersurilor familiei Berlusconi pentru recuperarea imobilelor puse la dispoziția unor foste apropiate ale politicianului.
Ioana Vișan, 53 de vizite la reședința din Arcore în primele luni ale anului 2010
Românca avea 21 de ani când a intrat în anturajul lui Silvio Berlusconi și a devenit una dintre prezențele obișnuite la Villa San Martino, reședința fostului premier din Arcore.
Anchetatorii italieni au contabilizat 53 de vizite ale tinerei la proprietatea politicianului numai în primele luni ale anului 2010. Ioana Vișan fusese invitată inclusiv să petreacă un Crăciun alături de Berlusconi și de membrii familiei acestuia.
În 2015, audiată de magistrații italieni, românca a recunoscut că primea între 2.000 și 5.000 de euro pentru unele dintre serile petrecute în compania fostului premier. Ea a negat însă că ar fi avut relații intime cu acesta.
„Foarte generos, protector, aproape ca un tată”, îl descria Ioana Vișan pe Silvio Berlusconi.
Ce susține apărarea în dosarul „Ruby Ter”
Disputa pentru apartament nu este singura problemă juridică a româncei. Ioana Vișan este vizată și de procedurile din dosarul „Ruby Ter”, în care procurorii italieni au formulat acuzații de corupție în acte judiciare.
Deși a fost achitată în primă instanță în 2023, Curtea de Casație a Italiei a desființat achitarea în privința acuzației de corupție în acte judiciare, prin decizia pronunțată la 14 octombrie 2024, ale cărei motivări au fost depuse la 20 ianuarie 2025. Instanța a dispus rejudecarea cauzei la Curtea de Apel din Milano. În ceea ce privește acuzația de mărturie mincinoasă, aceasta s-a prescris.
La 29 octombrie 2026, în cadrul unei ședințe a procesului de apel, au fost audiați trei martori. Printre aceștia s-a numărat și un fost angajat care se ocupa de controlul accesului la reședința din Arcore. Avocatul Giuseppe Laudante, care o reprezintă pe Ioana Vișan, a declarat pentru agenția Alanews că un consultant audiat în instanță a prezentat date privind fluxurile financiare ale sumelor oferite de Berlusconi. Potrivit apărării, analiza ar fi arătat că aceste plăți au avut un început și un sfârșit independente de presupusa faptă de corupție.
„Analiza consultantului a înlăturat tocmai această legătură obligatorie dintre evenimentul de corupție și sumele oferite. Instanța va face apoi propriile evaluări asupra acestui aspect”, a susținut avocatul, potrivit relatării Alanews.
Procesul se apropie de dezbaterile finale
Dosarul „Ruby Ter” îi vizează pe 22 de inculpați, printre care Karima El Mahroug, cunoscută drept Ruby, fostul său avocat Luca Giuliante și mai multe dintre femeile care participau la petrecerile organizate de Berlusconi la Villa San Martino.
Potrivit informațiilor publicate de ANSA, Barbara Faggioli era singura dintre cei 22 de inculpați care solicitase să fie audiată în fața instanței, răspunzând întrebărilor apărării, acuzării și judecătorilor. În aceeași etapă, Alessandra Sorcinelli anunțase că intenționează să facă declarații spontane.
Publicația italiană Il Giorno a relatat că faza audierilor de martori se încheiase și că procesul intra în etapa dezbaterilor. Calendarul anunțat atunci prevedea ca procurorii să își prezinte concluziile pe 15 decembrie 2026, iar avocații apărării să susțină pledoariile pe 15 și 22 ianuarie 2027. La acel moment, data pronunțării sentinței nu fusese stabilită.
În primă instanță, în februarie 2023, toți inculpații fuseseră achitați, inclusiv Silvio Berlusconi. După contestarea deciziei de către procurori, Curtea de Casație a dispus rejudecarea în apel. Fostul premier nu mai poate fi judecat după moartea sa, în iunie 2023. Procesul continuă însă în privința celorlalți inculpați, iar instanța trebuie să stabilească dacă sumele și avantajele oferite fostelor apropiate ale politicianului au reprezentat simple gesturi de generozitate sau au avut legătură cu presupuse fapte de corupție în acte judiciare.
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