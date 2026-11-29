Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 nov. 2026, 17:04

Ioana Vișan are termen până pe 15 decembrie să elibereze locuința pe care Silvio Berlusconi i-a pus-o la dispoziție. În paralel, românca este implicată în procesul „Ruby Ter”, ajuns în faza dezbaterilor finale la Curtea de Apel din Milano.

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