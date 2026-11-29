Khamenei ordonă o reorganizare majoră a serviciilor de informații din Iran. Breșele de securitate au scos la iveală vulnerabilități grave
Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a cerut restructurarea sistemului de informații al țării, după ce mai multe operațiuni israeliene au demonstrat cât de vulnerabil este aparatul de securitate de la Teheran. Parlamentul a început deja examinarea proiectului de lege.
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a ordonat o reorganizare a sistemului de informații al țării, după ce mai multe incidente din ultimii ani au demonstrat existența unor vulnerabilități majore în aparatul de securitate de la Teheran. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, potrivit Reuters.
Autoritățile de la Teheran pregătesc modificări la nivelul Ministerului Informațiilor, instituție care nu are în prezent un ministru permanent, după moartea ultimului titular al funcției. Qalibaf a declarat că Guvernul nu ar trebui să întârzie numirea unui succesor după ce proiectul de lege privind reorganizarea instituției va fi verificat și aprobat de Consiliul Gardienilor Constituției, organismul care controlează respectarea Constituției.
Oficialul iranian a făcut aceste declarații duminică, într-o înregistrare video distribuită pe Telegram, relatează Reuters.
Ministrul Informațiilor a fost ucis într-un atac israelian
Esmail Khatib, ultimul ministru iranian al Informațiilor, a fost ucis pe 18 martie 2026, într-un atac israelian. De la moartea sa, autoritățile nu au anunțat numirea unui succesor permanent.
Khatib era un cleric și politician ultraconservator. Înainte de a prelua conducerea aparatului civil de informații, în august 2021, acesta lucrase în biroul fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.
Ali Khamenei, tatăl actualului lider suprem, a fost ucis în timpul atacurilor americano-israeliene de la începutul războiului din Iran.
Operațiunile israeliene au demonstrat vulnerabilitățile aparatului de securitate iranian
Infiltrarea serviciilor de informații israeliene în Iran a fost evidențiată de mai multe operațiuni desfășurate în ultimii ani. Printre acestea se numără asasinarea, în 2020, a cercetătorului iranian în domeniul nuclear Mohsen Fakhrizadeh, dar și uciderea liderului Hamas Ismail Haniyeh, în 2024, la Teheran.
Vulnerabilitățile sistemului iranian de securitate au devenit și mai evidente în timpul războiului de 12 zile din iunie 2025. Atunci, agenți israelieni aflați pe teritoriul Iranului au contribuit la identificarea unor ținte militare importante, printre care sisteme de apărare antiaeriană, lansatoare de rachete și comandanți militari de rang înalt.
Aceste operațiuni au scos la iveală amploarea problemelor din sistemul de informații iranian și au alimentat presiunile pentru reorganizarea instituției.
Parlamentul a început examinarea proiectului de lege
Președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat că legislativul iranian solicitase inițial Guvernului să înainteze un proiect de lege pentru restructurarea Ministerului Informațiilor. După ce demersul a întârziat, parlamentarii au decis să preia ei înșiși inițiativa.
Duminică, deputații au aprobat principiile generale ale proiectului și au început analizarea prevederilor acestuia. Una dintre modificările importante vizează extinderea criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care pot ocupa funcția de ministru al Informațiilor.
Noile reguli ar urma să permită accesul în această funcție și al unor candidați care nu sunt clerici, cu condiția să îndeplinească cerințe profesionale și de experiență.
Cine va putea conduce Ministerul Informațiilor
Potrivit prevederilor prezentate de presa de stat iraniană, funcția de ministru al Informațiilor va putea fi ocupată și de persoane care nu au pregătire clericală, dacă dețin o diplomă de master, au competențe și experiență în domeniul informațiilor și au acumulat cel puțin 10 ani de activitate în funcții de conducere de nivel mediu sau superior.
Până acum, criteriile permiteau accesul în această funcție al candidaților calificați în ijtihad, concept care desemnează raționamentul juridic islamic independent.
Proiectul păstrează această categorie de candidați, dar extinde posibilitățile de numire prin includerea specialiștilor cu pregătire academică și experiență relevantă în domeniul serviciilor de informații.
După finalizarea procedurii legislative și verificarea proiectului de către Consiliul Gardienilor Constituției, Guvernul ar urma să numească un ministru permanent. Qalibaf a cerut ca această desemnare să nu fie amânată.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News