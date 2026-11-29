Publicat 29 nov. 2026, 19:33 Sursă Reuters

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a cerut restructurarea sistemului de informații al țării, după ce mai multe operațiuni israeliene au demonstrat cât de vulnerabil este aparatul de securitate de la Teheran. Parlamentul a început deja examinarea proiectului de lege.

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