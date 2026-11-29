Publicat 29 nov. 2026, 21:14 Sursă Realitatea PLUS

Peste 22,5 milioane de spanioli, un procent de 68,13%, au votat la alagerile parlamentare în care se poate schimba direcția țării. Este un procent cu 15% mai mare decât ultimele alegeri parlamentare și cu peste 4,5 față de maximul istoric, înregistrat în martie 1996. Secțiile de vot mai sunt deschise încă două ore. Corespondentul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă vine cu toate detaliile.

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