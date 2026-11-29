Peste 22,5 milioane de spanioli, un procent de 68,13%, au votat la alagerile parlamentare în care se poate schimba direcția țării. Este un procent cu 15% mai mare decât ultimele alegeri parlamentare și cu peste 4,5 față de maximul istoric, înregistrat în martie 1996. Secțiile de vot mai sunt deschise încă două ore. Corespondentul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă vine cu toate detaliile.
Spania nu-și alege doar un guvern în această seară, își alege direcția și mai ales locul pe care îl are alături de America.
Mobilizare record la urne
Spaniolii par să fi înțeles miza. Până la prânz votaseră aproape 46% dintre alegători, cel mai mare procent la acea oră din 1979 încoace, iar la ora 18 prezența trecuse de 67%. Însă comparația se face cu alegerile din 2023 organizate în plină vacanță de vară, iar mobilizarea este reală.
Pedro Sánchez a convocat alegerile cu opt luni mai devreme
Dar încă nu știm cui folosește. Premierul socialist a convocat aceste alegeri cu opt luni mai devreme după ce parlamentul i-a respins măsurile pentru criza locuințelor. Este un pariu clasic pentru el: să transforme o înfrângere într-un referendum, iar sondajele i-au arătat constant pe conservatori în frunte, dar fără majoritate proprie.
Vox, partidul care ar putea înclina balanța
Cheia o are Vox, dreapta naționalistă. Vox și-ar putea dubla deputații și ar putea intra la guvernare pentru prima dată de la revenirea Spaniei la democrație. Ultimele sondaje au arătat totuși o cursă mult mai strânsă.
Relația cu America, una dintre mizele scrutinului
Adevărata miză este dincolo de granițele Spaniei, pentru că în ultimul an Madridul a fost una dintre cele mai incomode capitale pentru Washington, a refuzat ținta NATO de 5% pentru apărare, a interzis folosirea bazelor americane în războiul cu Iranul, iar Donald Trump a amenințat că taie tot comerțul cu Spania.
În privința Orientului Mijlociu, guvernul socialist a fost una dintre cele mai dure voci la adresa Israelului din Uniunea Europeană. Conservatorii îl acuză că a rupt consensul european și euroatlantic și promit să repare relația cu aliații.
Ce înseamnă rezultatul alegerilor pentru România
Pentru România asta nu este o dispută îndepărtată, flancul estic este puternic doar dacă toți aliații plătesc și rămân alături de America. Iar în Spania trăiesc aproape 630 de mii de români.
În orele următoare aflăm dacă Spania schimbă cursul sau dacă Pedro Sánchez reușește încă o dată o revenire în care puțini mai cred