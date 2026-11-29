Tirana a fost din nou scena unor confruntări între protestatari și forțele de ordine. Manifestanții au aruncat cu pietre și petarde, iar poliția a folosit gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc. Alte 12 persoane au fost rănite duminică.
Mii de persoane au participat duminică la Tirana la o nouă manifestație antiguvernamentală, cerând demisia premierului albanez Edi Rama. Protestul s-a transformat în confruntări violente, după ce manifestanții au aruncat cu pietre și petarde, iar forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc, relatează Reuters.
Demonstrațiile, conduse de studenți și alimentate de nemulțumirile legate de corupția guvernamentală și de lipsa perspectivelor pentru tineri, au continuat pentru a doua zi consecutiv. În urma incidentelor de duminică, autoritățile medicale au raportat alte 12 persoane rănite, după ce bilanțul de sâmbătă depășise deja 60 de victime.
Protestatarii au atacat clădiri guvernamentale și au cerut plecarea lui Edi Rama
Manifestațiile din Albania au căpătat amploare începând de la jumătatea lunii octombrie, când furia provocată de acuzațiile de corupție la nivelul guvernului, de numărul redus al locurilor de muncă și de lipsa perspectivelor pentru tineri a scos oamenii în stradă. Protestele au cuprins capitala Tirana, dar s-au extins și în alte orașe ale țării.
În mai multe rânduri, demonstrațiile au degenerat în violențe. Protestatarii au incendiat sedii ale unor instituții guvernamentale și bănci, au spart vitrinele magazinelor și au smuls pavele din trotuare, pe care le-au aruncat apoi în direcția polițiștilor.
După o scurtă perioadă în care tensiunile s-au diminuat, confruntările au reizbucnit sâmbătă. Mai mulți manifestanți care purtau măști au atacat cu pietre o clădire guvernamentală și au încercat să ajungă la biroul premierului Edi Rama. Forțele de ordine au intervenit și i-au împiedicat să se apropie de sediul acestuia.
Peste 60 de răniți sâmbătă, alte 12 victime duminică
Intervenția poliției a fost marcată de folosirea gazelor lacrimogene, a tunurilor cu apă și a gloanțelor de cauciuc, în încercarea de a dispersa mulțimea și de a opri violențele.
Autoritățile medicale au anunțat că alte 12 persoane au fost rănite în timpul protestelor de duminică. Acestea se adaugă celor peste 60 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale după confruntările de sâmbătă. Mulți dintre răniții din prima zi a protestelor au fost loviți de gloanțe de cauciuc.
Guvernul neagă acuzațiile de corupție și propune dialogul
Executivul condus de socialistul Edi Rama respinge acuzațiile de corupție și susține că revendicările manifestanților ar trebui discutate prin dialog.
În paralel, autoritățile au anunțat și măsuri economice menite să atenueze nemulțumirile populației. Printre acestea se numără reducerea prețului combustibilului și alocarea unor fonduri suplimentare destinate familiilor cu venituri mici.
Cu toate acestea, manifestațiile antiguvernamentale au continuat, iar cererea principală a protestatarilor rămâne demisia premierului Edi Rama.