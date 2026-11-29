Publicat 29 nov. 2026, 19:58 Actualizat 29 nov. 2026, 19:59

Tirana a fost din nou scena unor confruntări între protestatari și forțele de ordine. Manifestanții au aruncat cu pietre și petarde, iar poliția a folosit gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc. Alte 12 persoane au fost rănite duminică.

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