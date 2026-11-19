Escrocherie cu inteligență artificială, dejucată de polițiștii din Buzău! Un bărbat a fost la un pas să cadă în plasa unor indivizi care pretindeau că îi protejează economiile. Un cetățean ucrainean a fost prins în flagrant și arestat preventiv pentru 30 de zile.
Escrocherie cu un fals ofițer și apeluri video trucate cu AI
Totul a început cu un apel telefonic. Un bărbat de 48 de ani, din Buzău, a fost contactat de un individ care pretindea că este ofițer. Acesta i-a spus că a devenit victima unei fraude și că riscă să piardă toți banii din conturile bancare. Pentru a-și salva economiile, trebuia să urmeze o procedură de securizare a banilor, indicată chiar de presupusul ofițer.
Pentru a câștiga încrederea victimei, escrocul ar fi folosit inclusiv instrumente de inteligență artificială în timpul convorbirilor video. Individul a încercat astfel să dea credibilitate poveștii și să îl convingă pe bărbat că discută cu un reprezentant al autorităților.
Victimei i s-a cerut să predea economiile, sub pretextul că acestea urmau să fie depuse într-un cont securizat. Bărbatul a devenit însă suspicios și a alertat poliția. Anchetatorii au organizat imediat o operațiune pentru prinderea celor implicați.
Întâlnirea a fost stabilită într-un spațiu public din municipiul Buzău. Imediat după ce a preluat coletul în care victima pretinsese că a pus banii, un cetățean ucrainean de 37 de ani a fost interceptat și imobilizat de polițiști.
Bărbatul a fost reținut, apoi arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru complicitate la tentativă de înșelăciune. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă.