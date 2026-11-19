Publicat 19 nov. 2026, 16:14 Actualizat 19 nov. 2026, 16:17 Sursă Realitatea PLUS

Escrocherie cu inteligență artificială, dejucată de polițiștii din Buzău! Un bărbat a fost la un pas să cadă în plasa unor indivizi care pretindeau că îi protejează economiile. Un cetățean ucrainean a fost prins în flagrant și arestat preventiv pentru 30 de zile.

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