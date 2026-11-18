Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 nov. 2026, 16:58

Un un bărbat care se ocupă cu renovări de case a decis că este momentul să celebreze „cum trebuie” lansarea jocului GTA 2026. Așa că, și-a „luat liber” de la nevastă și copil, o săptămână, ca să parcurgă în tihnă noua variantă a celebrului joc video.

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