Pasiune dusă la extrem. Un bărbat și-a luat „concediu” de la nevastă și copil ca să joace noul GTA! VIDEO
Un bărbat și-a luat „concediu” de la nevastă și copil, ca să joace noul GTA. Foto/Arhivă
Un un bărbat care se ocupă cu renovări de case a decis că este momentul să celebreze „cum trebuie” lansarea jocului GTA 2026. Așa că, și-a „luat liber” de la nevastă și copil, o săptămână, ca să parcurgă în tihnă noua variantă a celebrului joc video.
La 38 de ani, Sean Little și-a rezervat o săptămână întreagă de concediu pentru a explora noul univers Grand Theft Auto, însă, înainte de a începe aventura, a stabilit câteva reguli clare pentru familia sa. Soția și fiica lui au fost de acord să semneze un contract prin care se angajează să nu îl întrerupă în timpul sesiunilor de gaming.
Sean Little locuiește în Newton Stewart, Scoția, împreună cu soția sa, Natalie, și fiica lor, Charlotte, în vârstă de 13 ani. Lucrează ca zugrav și decorator, iar pasiunea pentru seria Grand Theft Auto datează încă din adolescență. După o așteptare de aproximativ 13 ani de la apariția GTA 5, bărbatul este pregătit să dedice lansării noului joc una dintre cele mai speciale săptămâni din viața sa.
Contract special pentru o săptămână de GTA 6
Potrivit informațiilor publicate de BBC Scotland, Sean și-a dat seama că simplul fapt că își ia concediu nu înseamnă automat că va putea petrece toată ziua în fața consolei. Viața de familie vine cu responsabilități, inclusiv pregătirea meselor, plimbatul câinilor și treburile casnice.
Pentru a evita astfel de întreruperi, scoțianul a redactat un document cu un titlu sugestiv: „Acordul de neinterferență în gospodărie pentru Grand Theft Auto VI”.
Înțelegerea a fost semnată de Natalie și Charlotte, care au acceptat să respecte mai multe reguli pe durata celor șapte zile. Printre acestea se numără interdicția de a-i solicita treburi gospodărești, de a-l întrerupe fără un motiv important sau de a-i dezvălui informații despre povestea jocului.
Mai mult, membrii familiei trebuie să evite comentariile referitoare la timpul petrecut în fața televizorului. Replici precum „Te joci de ore întregi”, „Chiar nu te mai oprești?” sau „Nu poți rezolva mai întâi un lucru?” nu își au locul în perioada stabilită prin contract.
Natalie a confirmat pentru BBC Scotland News că regulile sunt cât se poate de clare: familia nu are voie să îi ceară lui Sean să se ocupe de treburile gospodărești și nici să îl critice pentru orele petrecute jucându-se.
Cât a plătit pentru liniștea familiei
Pentru ca acordul să fie respectat, Sean a oferit și o compensație financiară. Soția sa a primit 50 de lire sterline, iar fiica lui a încasat 20 de lire.
În plus, bărbatul și-a mărit contribuția săptămânală la cheltuielile familiei până la 500 de lire sterline. A pregătit și un buget separat pentru gustări, astfel încât nimeni să nu fie nevoit să îi întrerupă sesiunile de joc pentru a pregăti mâncarea.
Planul său include chiar și farfurii de unică folosință, o soluție prin care încearcă să elimine inclusiv problema spălatului vaselor.
Ideea contractului a pornit inițial ca o glumă. Sean a filmat momentul în care soția și fiica sa au semnat documentul și a publicat imaginile pe contul personal de TikTok. Chiar dacă totul a fost prezentat într-o manieră amuzantă, dorința de a avea o săptămână dedicată exclusiv jocului este cât se poate de reală.
A muncit în weekenduri pentru a-și permite concediul
Pentru Sean, lansarea GTA 6 nu este un simplu eveniment în calendarul unui gamer. Bărbatul a început să urmărească seria Grand Theft Auto încă din adolescență și a așteptat cu nerăbdare continuarea jocului lansat în 2013.
Ca să își poată permite cele șapte zile libere, scoțianul a muncit suplimentar, inclusiv în weekenduri. Uneori, programul său a ajuns la 13 ore de muncă pe zi, iar o parte din banii câștigați au fost puși deoparte pentru această ocazie.
El consideră că pasiunea pentru jocurile video nu trebuie abandonată odată cu trecerea anilor. Din punctul său de vedere, entuziasmul unui adult pentru un joc poate fi la fel de mare precum cel al unui fan Star Wars care urmărește filmele francizei de-a lungul mai multor generații.
La 38 de ani, Sean spune că nu este preocupat de eventualele critici ale celor care consideră exagerată această decizie. Atât timp cât familia este de acord cu regulile stabilite, el nu vede niciun motiv pentru care nu și-ar putea dedica o săptămână hobby-ului său preferat.
Scoțianul a făcut deja și un calcul amuzant: dacă următorul joc va apărea după un interval asemănător celui dintre GTA 5 și GTA 6, ar putea avea aproximativ 51 de ani la lansarea GTA 7. Cu toate acestea, este convins că entuziasmul său nu va dispărea.
GTA 6 se lansează pe 19 noiembrie 2026. Ce trebuie să știe fanii din România
Așteptarea fanilor Grand Theft Auto se apropie de final. Dezvoltat de Rockstar Games, GTA 6 va fi lansat pe 19 noiembrie 2026, la 13 ani după precedentul titlu principal al seriei.
Acțiunea noului joc se desfășoară în Leonida, un stat fictiv inspirat de Florida, iar unul dintre principalele locuri explorate de jucători va fi Vice City, metropola inspirată de Miami.
Povestea îi aduce în prim-plan pe Jason și Lucia, două personaje în jurul cărora Rockstar Games construiește noua aventură din universul Grand Theft Auto.
GTA 6 va fi disponibil la lansare pentru PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Potrivit informațiilor privind lansarea, jocul va deveni accesibil la ora 00:00, în funcție de fusul orar al fiecărei regiuni. Astfel, și jucătorii din România vor putea începe aventura chiar la miezul nopții.
În timp ce milioane de fani se pregătesc să descopere noul joc, Sean Little și-a rezolvat deja cea mai importantă problemă: a obținut șapte zile de liniște, un buget pentru gustări și acordul familiei pentru o vacanță petrecută pe canapea, în fața consolei.
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