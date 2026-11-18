Publicat 18 nov. 2026, 14:47 Actualizat 18 nov. 2026, 14:48

O vulnerabilitate critică în Java, identificată cu ajutorul inteligenței artificiale, ridică semne de întrebare privind securitatea sistemelor informatice folosite de bănci, companii și instituții publice. Problema poate permite atacatorilor să execute comenzi de la distanță pe anumite servere, fără să fie nevoie de autentificare. Printre consecințele posibile se numără accesul la informații confidențiale, compromiterea aplicațiilor și întreruperea unor servicii digitale.

Distribuie articolul