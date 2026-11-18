Scris de Mădălina Cristea Publicat: 18 nov. 2026, 09:58

Apar noi indicii în cazul lui Emil Gânj, criminalul din Mureș căutat de autorități de mai bine de un an. Polițiștii ar fi descoperit urme recente de pași în apropierea unei ascunzători improvizate, despre care se crede că a fost folosită de fugar. Ploile puternice din ultima perioadă ar fi distrus o parte din adăpost și ar fi făcut urmele mai ușor de observat. Anchetatorii iau în calcul și posibilitatea ca bărbatul să fie ajutat de alte persoane.

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