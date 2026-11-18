Apar noi indicii în cazul lui Emil Gânj, criminalul din Mureș căutat de autorități de mai bine de un an. Polițiștii ar fi descoperit urme recente de pași în apropierea unei ascunzători improvizate, despre care se crede că a fost folosită de fugar. Ploile puternice din ultima perioadă ar fi distrus o parte din adăpost și ar fi făcut urmele mai ușor de observat. Anchetatorii iau în calcul și posibilitatea ca bărbatul să fie ajutat de alte persoane.
Armata SUA a lansat 18 drone dintr-un vehicul fără echipaj. Cum s-a desfășurat atacul
Demonstrația cu muniție reală a fost organizată de Centrul pentru Dezvoltarea Capacităților de Luptă al Armatei SUA (DEVCOM), în colaborare cu Forțele Terestre americane din Europa și Africa și Comandamentul 7 de Instruire. Militarii au testat mai multe tehnologii care permit lansarea unor atacuri de la distanță, fără ca soldații să fie nevoiți să se apropie de pozițiile vizate. Printre sistemele prezentate s-a numărat R3NEGADE, un vehicul terestru fără echipaj, echipat cu un lansator special pentru drone.
În timpul exercițiului, o dronă TRV-150 a lansat mai întâi o încărcătură de fum asupra țintei, după care vehiculul R3NEGADE, care ieșise dintr-un container maritim amplasat în poligon, a declanșat lansarea unui roi de 18 drone. Aparatele au fost trimise prin sistemul HIV3 și au executat ulterior o lovitură autonomă asupra obiectivului. Testul a urmărit să demonstreze cum mai multe drone pot fi utilizate într-un atac coordonat, fără ca militarii să fie nevoiți să opereze direct în apropierea țintei.
Exercițiul a inclus și participarea unor soldați din Brigada 173 Aeropurtată, care au efectuat un atac separat folosind o dronă FPV, controlată prin intermediul imaginilor transmise de camera instalată la bord. Noile tehnologii arată direcția în care se îndreaptă armata americană, care testează tot mai frecvent sisteme fără echipaj pentru identificarea și lovirea țintelor, dar și pentru reducerea riscurilor la care sunt expuși militarii.
Vehicule robotizate echipate cu rachete Javelin. Ce alte arme au testat americanii
Pe lângă roiul de drone, armata americană a prezentat și un al doilea vehicul R3NEGADE, dotat cu un sistem de armament comandat de la distanță și echipat cu o rachetă antitanc Javelin. Configurația a fost concepută pentru a demonstra că platformele terestre fără echipaj pot transporta diferite tipuri de armament și pot fi adaptate pentru mai multe misiuni. Astfel de vehicule ar putea permite militarilor să utilizeze arme antitanc fără să se afle în imediata apropiere a pozițiilor de lansare.
În cadrul demonstrației a fost prezentată și o dronă TRV-400, echipată cu sistemul antiblindaj FIR3FLY, aflat încă în dezvoltare. Aceasta a fost expusă static, fără să fie folosită pentru un atac în timpul exercițiului. Sistemul face parte dintr-un concept mai amplu, care presupune depozitarea echipamentelor militare în containere și activarea lor de la distanță, atunci când situația de pe teren impune intervenția. Scopul este ca unitățile militare să poată desfășura rapid drone și vehicule robotizate în zone în care deplasarea soldaților ar presupune riscuri ridicate.
De ce investește Armata SUA în roiuri de drone. Programul R3ACT și apărarea NATO
Exercițiul face parte din programul R3ACT, prin care Armata SUA dezvoltă sisteme modulare ce pot fi depozitate în containere și amplasate în avans în diferite puncte strategice. Alex Tomosieski, responsabilul programului, a explicat că obiectivul este ca militarii să poată activa rapid platformele aeriene și terestre fără echipaj, în funcție de necesitățile operaționale. În acest fel, comandanții ar avea la dispoziție mai multe opțiuni de intervenție, iar soldații ar fi mai puțin expuși în zonele periculoase.
Un alt obiectiv urmărit de specialiștii americani este reducerea costurilor. Prin combinarea tehnologiilor disponibile comercial cu armamentul deja utilizat de armată, dezvoltatorii încearcă să obțină sisteme mai accesibile, care să poată fi produse și utilizate în număr mare. Troy Brannon, unul dintre coordonatorii demonstrației, a subliniat că armata are nevoie de soluții care pot fi extinse rapid, sunt eficiente în luptă și permit lovirea țintelor de la distanțe mai mari.
Testele din Germania sunt legate și de pregătirea forțelor americane și aliate pentru apărarea flancului estic al NATO. Utilizarea dronelor a devenit o componentă tot mai importantă a operațiunilor militare moderne, în special după experiența războiului din Ucraina. În paralel, statele aliate investesc în tehnologii de protecție împotriva acestor amenințări. În România, de exemplu, Armata a testat un radar capabil să detecteze drone de mici dimensiuni, în cadrul unui exercițiu militar desfășurat în poligonul Capu Midia.