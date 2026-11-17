Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 nov. 2026, 18:14

Ambasadele americane din mai multe țări europene le recomandă cetățenilor SUA să fie vigilenți în perioada sărbătorilor. Târgurile de Crăciun, aeroporturile, gările și centrele comerciale sunt printre locurile considerate vulnerabile.

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