Târgurile de Crăciun, posibile ținte ale teroriștilor. Alerta emisă de ambasadele SUA în Europa
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Ambasadele americane din mai multe țări europene le recomandă cetățenilor SUA să fie vigilenți în perioada sărbătorilor. Târgurile de Crăciun, aeroporturile, gările și centrele comerciale sunt printre locurile considerate vulnerabile.
Ambasadele SUA din Europa au transmis un avertisment coordonat pentru cetățenii americani care se află pe continent sau intenționează să călătorească în perioada sărbătorilor de iarnă. Mesajul publicat de mai multe misiuni diplomatice atrage atenția asupra riscurilor din spațiile publice aglomerate, care ar putea deveni ținte pentru teroriști și infractori.
Avertizarea a fost publicată luni de ambasadele americane din Germania, Regatul Unit, Spania, Portugalia, Irlanda, Bulgaria, Slovenia și Turcia. Potrivit Clash Report, mesajele au un conținut aproape identic, iar în cele mai multe notificări zona de risc este descrisă drept „la nivelul întregii Europe”.
Ce locuri ar putea deveni ținte în perioada sărbătorilor
Autoritățile americane le recomandă cetățenilor să fie atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor, să își ia măsuri de protecție personală și să manifeste prudență în spațiile publice.
„Adunările mari de oameni și evenimentele publice pot reprezenta o țintă facilă pentru grupările teroriste și infractori”, se arată în notificarea transmisă de ambasade.
Avertismentul precizează că eventualele atacuri ar putea fi comise inclusiv de persoane care acționează pe cont propriu și s-ar putea produce „fără niciun avertisment sau cu un avertisment minim”. Printre locurile care ar putea fi vizate se numără piețele, obiectivele turistice, nodurile de transport, centrele comerciale, lăcașurile de cult și alte zone frecventate de public.
Americanii sunt îndemnați să manifeste o vigilență sporită la festivalurile organizate cu ocazia sărbătorilor și în toate celelalte spații aglomerate. De asemenea, trebuie să respecte indicațiile poliției și ale echipelor de intervenție în situații de urgență.
Notificarea nu face referire la un complot terorist concret, la un anumit oraș sau la o dată la care s-ar putea produce un atac.
Grevele, demonstrațiile și alertele false cu bombă pot afecta călătoriile
Mesajul ambasadelor americane atrage atenția și asupra unor posibile perturbări ale transportului și activităților cotidiene în perioada sărbătorilor. Acestea ar putea apărea oriunde în Europa, în condițiile în care grevele și manifestațiile au fost organizate mai frecvent în ultimele luni.
Un alt risc menționat în avertizare îl reprezintă alertele false cu bombă care au vizat aviația civilă în luna noiembrie, în mai multe țări europene. Aceste incidente au provocat perturbări ale zborurilor.
În Franța, procurorii din Paris au deschis o anchetă referitoare la mesajele false de amenințare cu bombă trimise prin e-mail. Investigația urmărește inclusiv posibilitatea ca în spatele acestor incidente să se afle „puteri străine”.
Pentru a evita problemele în timpul deplasărilor, cetățenii americani sunt sfătuiți să urmărească informațiile din presa locală și să verifice direct la companiile aeriene dacă există riscul unor întârzieri sau anulări ale zborurilor.
Ce recomandări au primit americanii aflați în Europa
Pe lângă atenția sporită în locurile publice, autoritățile americane le recomandă cetățenilor să adopte o atitudine discretă și să își supravegheze bunurile de valoare atunci când se află în zone aglomerate.
Aceștia sunt sfătuiți să evite demonstrațiile și locurile în care observă o prezență numeroasă a forțelor de ordine. În cazul unei evacuări sau al redirecționării unui zbor, călătorii trebuie să respecte instrucțiunile autorităților locale și ale personalului responsabil și să își informeze persoanele de contact de încredere despre planurile lor.
Ambasadele îi încurajează, totodată, pe americanii aflați în străinătate să se înscrie în programul Departamentului de Stat „Smart Traveler Enrollment Program” (STEP). Prin intermediul acestuia, cetățenii pot primi actualizări referitoare la situația de securitate din țările în care călătoresc.
Avertizarea nu modifică nivelurile de risc pentru călătorii
Mesajul transmis de ambasade în perspectiva sărbătorilor reprezintă o atenționare coordonată și nu trebuie confundat cu avertizarea generală „Worldwide Caution” a Departamentului de Stat. Aceasta din urmă recomandă prudență sporită cetățenilor americani din întreaga lume, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.
De asemenea, noua notificare nu schimbă nivelurile de alertă de călătorie stabilite pentru fiecare țară în parte.
Nu toate ambasadele SUA din Europa publicaseră avertizarea luni, la momentul redactării materialului. Mesaje asemănătoare, referitoare la riscurile din perioada sărbătorilor, apăruseră însă încă din 13 noiembrie pe paginile oficiale ale unor misiuni diplomatice americane din Lituania și Ucraina.
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