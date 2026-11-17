Publicat 17 nov. 2026, 18:13 Actualizat 17 nov. 2026, 18:16

Un avion militar de transport de tip Antonov An-12 s-a prăbușit marți, 17 noiembrie 2026, în regiunea Kemerovo din Siberia. Toate cele 17 persoane aflate la bord au murit, potrivit informațiilor publicate de agenția rusă Izvestia și preluate de Reuters.

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