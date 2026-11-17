Un avion militar de transport de tip Antonov An-12 s-a prăbușit marți, 17 noiembrie 2026, în regiunea Kemerovo din Siberia. Toate cele 17 persoane aflate la bord au murit, potrivit informațiilor publicate de agenția rusă Izvestia și preluate de Reuters.
Cauza prăbușirii nu este cunoscută
Aeronava implicată în accident ar fi fost un Antonov An-12, un avion de transport militar, utilizat de zeci de ani pentru transportul de personal și echipamente.
Autoritățile ruse nu au prezentat deocamdată o explicație oficială pentru producerea accidentului. Guvernatorul Ilya Serediuk a anunțat că serviciile de intervenție acționează la fața locului și că situația este în curs de investigare.
Unele relatări neconfirmate susțin că aeronava ar fi luat foc în timpul zborului, înainte de impact. Aceste informații nu au fost însă confirmate de autoritățile ruse.
Potrivit presei intenaționale, la bordul aeronavei se aflau 17 persoane. Niciunul dintre aceștia nu a supraviețuit prăbușirii.
Nici misiunea pe care o îndeplinea avionul în momentul accidentului nu a fost precizată public.
Un nou accident în care este implicată aviația militară rusă
Antonov An-12 este un model de avion de transport proiectat în perioada sovietică și intrat în serviciu la sfârșitul anilor 1950. Aeronava a fost utilizată atât de forțele armate, cât și în transportul de marfă.
Accidentul din regiunea Kemerovo se adaugă unei serii de incidente în care au fost implicate aeronave militare ruse în 2026. În aprilie, un avion de transport An-26 s-a prăbușit în Crimeea, iar 29 de persoane au murit.
Deocamdată, nu există informații care să indice că prăbușirea de lângă Yagunovo ar fi fost provocată de o acțiune militară sau de intervenția unei aeronave externe. Cauza urmează să fie stabilită în urma investigației.