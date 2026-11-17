Dan Carney, omul de afaceri care a fondat lanțul internațional de restaurante Pizza Hut împreună cu fratele său, Frank, a murit la vârsta de 95 de ani. Anunțul a fost confirmat de Universitatea de Stat din Wichita, instituția pe care a absolvit-o și de care a rămas apropiat de-a lungul vieții. Carney a contribuit la transformarea unui mic restaurant din Kansas într-unul dintre cele mai cunoscute branduri de pizza din lume, prezent și în România.
Potrivit informațiilor publicate de presa americană, Dan Carney a murit vineri, 13 noiembrie 2026. Cauza decesului nu a fost făcută publică. Familia și reprezentanții universității i-au adus un omagiu, amintind atât contribuția sa în afaceri, cât și implicarea în comunitatea din Wichita.
Afacerea a început cu un împrumut de 600 de dolari de la mama lor
Dan și Frank Carney au deschis primul restaurant Pizza Hut în 1958, în orașul Wichita, din statul american Kansas. Cei doi frați au pornit afacerea cu un împrumut de 600 de dolari primit de la mama lor.
Ideea le-a venit după ce au citit un articol dintr-o revistă despre popularitatea tot mai mare a pizzei. Dan avea 26 de ani la momentul deschiderii restaurantului, iar fratele său era mai tânăr.
Primul local a fost amenajat într-o clădire mică, aflată în apropierea Universității de Stat din Wichita. Afacerea s-a dezvoltat rapid, iar în 1959 a fost deschis primul restaurant în sistem de franciză, în Topeka, Kansas. În anii următori, Pizza Hut s-a extins în Statele Unite și apoi pe piețele internaționale.
Frații Carney au vândut Pizza Hut pentru sute de milioane de dolari
În 1977, după aproape două decenii de dezvoltare, frații Carney au vândut Pizza Hut către compania PepsiCo. Tranzacția a fost evaluată la aproximativ 300 de milioane de dolari, potrivit relatărilor din presa americană.
Sub conducerea noilor proprietari, brandul a continuat să se extindă la nivel internațional. Ulterior, Pizza Hut a intrat în portofoliul grupului Yum! Brands, alături de alte lanțuri importante de restaurante.
Pizza Hut este prezentă și în România, unde operează restaurante în mai multe orașe. Brandul a devenit unul dintre numele cunoscute ale pieței locale de restaurante cu servire rapidă.
Dan Carney a rămas implicat în comunitatea din Wichita
După vânzarea companiei, Dan Carney a continuat să fie activ în mediul de afaceri și în proiecte comunitare. A avut legături puternice cu Universitatea de Stat din Wichita, unde a făcut parte din structurile de conducere și a susținut inițiative dedicate studenților.
De asemenea, a fost implicat timp de aproximativ 50 de ani în activitatea Cerebral Palsy Research Foundation din Kansas, organizație care sprijină persoanele cu paralizie cerebrală și familiile acestora.
Clădirea în care a funcționat primul restaurant Pizza Hut a fost mutată ulterior în campusul universității și transformată într-un muzeu dedicat istoriei brandului. Muzeul a fost deschis în 2018 și păstrează povestea începuturilor afacerii.
Dan Carney lasă în urmă o familie numeroasă. Fratele său și partenerul de afaceri, Frank Carney, a murit în 2020, la vârsta de 82 de ani.