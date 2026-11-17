Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 17 nov. 2026, 17:17

Dan Carney, omul de afaceri care a fondat lanțul internațional de restaurante Pizza Hut împreună cu fratele său, Frank, a murit la vârsta de 95 de ani. Anunțul a fost confirmat de Universitatea de Stat din Wichita, instituția pe care a absolvit-o și de care a rămas apropiat de-a lungul vieții. Carney a contribuit la transformarea unui mic restaurant din Kansas într-unul dintre cele mai cunoscute branduri de pizza din lume, prezent și în România.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Pizza Hutafacerirestaurantesua