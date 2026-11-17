Iranul ar pregăti un atac cu bombă radioactivă la Washington. Oficiali din echipa lui Trump, vizați - CNN
Donald Trump, președintele SUA
Serviciile de informații americane au descoperit presupuse planuri ale Iranului de a organiza atacuri cu bombe radioactive sau arme chimice la Washington, care ar viza oficiali de rang înalt din administrația președintelui Donald Trump. Informațiile, dezvăluite de CNN pe baza declarațiilor a șapte oficiali americani, au determinat autoritățile să pregătească măsuri suplimentare de securitate. Casa Albă susține însă că, în prezent, nu există o amenințare credibilă la adresa teritoriului american.
Iranul ar avea deja ținte stabilite la Washington. Serviciile americane pregătesc măsuri de urgență
Noile informații obținute de serviciile de informații din Statele Unite indică faptul că Iranul ar analiza posibilitatea unor atacuri cu arme neconvenționale chiar în capitala americană. Potrivit CNN, presupusele planuri includ locații și ținte concrete, ceea ce a determinat organizarea mai multor reuniuni între oficialii responsabili de securitatea națională. Autoritățile încearcă să stabilească dacă Teheranul dispune de resursele și personalul necesar pentru a pune în aplicare o asemenea operațiune.
Sursele citate de publicația americană precizează că informațiile nu indică un atac iminent. Planurile ar reprezenta, mai degrabă, o încercare a Iranului de a avea pregătite mai multe variante de ripostă, în contextul conflictului cu Statele Unite. Cu toate acestea, nivelul de detaliu al informațiilor interceptate a provocat îngrijorare la Washington, iar autoritățile au început să analizeze scenarii de intervenție și măsuri de protecție pentru oficialii care ar putea fi vizați.
Materiale radioactive și substanțe chimice, posibil ascunse deja pe teritoriul american
Una dintre cele mai îngrijorătoare informații analizate de serviciile americane este posibilitatea ca Iranul să fi introdus deja în Statele Unite materiale care ar putea fi folosite pentru fabricarea unor dispozitive explozive. Potrivit surselor CNN, în comunicațiile iraniene interceptate ar fi fost menționată depozitarea unor astfel de materiale pe teritoriul american. Credibilitatea acestor informații este încă discutată, însă unii oficiali consideră posibil ca substanțe radioactive sau agenți chimici să fi fost amplasați în avans.
O bombă murdară este un dispozitiv care combină explozibili convenționali cu materiale radioactive. Spre deosebire de o armă nucleară, aceasta nu provoacă o explozie nucleară, dar poate împrăștia substanțe radioactive în zona afectată. Principalele victime ar putea fi provocate de explozia propriu-zisă, în timp ce contaminarea ar putea pune în pericol sănătatea populației și ar putea face anumite spații inutilizabile pentru o perioadă îndelungată. Experții avertizează că asemenea dispozitive sunt folosite în special pentru a provoca panică și perturbări majore.
O altă îngrijorare a autorităților americane este că Iranul nu ar avea neapărat nevoie să trimită agenți specializați în Statele Unite. Teheranul ar putea încerca să recruteze persoane aflate deja pe teritoriul american pentru a executa un eventual atac.
Oficialii lui Trump, sub protecție sporită. Secretarul Trezoreriei a fost mutat într-un complex militar
Amenințările atribuite Iranului au determinat Secret Service să adopte măsuri suplimentare pentru protejarea unor membri importanți ai administrației americane. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a fost mutat săptămâna trecută într-o locuință aflată într-un complex militar, după apariția unor informații despre posibile amenințări la adresa sa.
Nu este prima dată când autoritățile americane investighează presupuse planuri iraniene împotriva unor oficiali de rang înalt. În 2024, anchetatorii au descoperit un complot care ar fi vizat asasinarea lui Donald Trump prin intermediul unui ucigaș plătit. Potrivit CNN, amenințările împotriva unor actuali sau foști reprezentanți ai administrației americane datează încă din primul mandat al președintelui și vizau în special deplasările acestora în străinătate.
Recent, presupusele planuri ale Iranului de a-l ataca pe Donald Trump au revenit în atenția autorităților, după apariția unor informații privind posibila folosire a dronelor încărcate cu explozibili. Casa Albă a transmis că monitorizează permanent eventualele amenințări, dar a subliniat că, în acest moment, nu există pericole credibile la adresa teritoriului Statelor Unite. La rândul său, misiunea diplomatică a Iranului la ONU a respins acuzațiile privind posibila utilizare a armelor chimice, pe care le-a calificat drept false și fabricate. Reprezentanții Teheranului nu au abordat explicit informațiile despre presupusul plan de folosire a unei bombe radioactive.
SUA se tem și de atacuri chimice asupra militarilor americani din Orientul Mijlociu
Serviciile de informații americane analizează, în paralel, posibilitatea ca Iranul să folosească arme chimice împotriva trupelor Statelor Unite staționate în Orientul Mijlociu. Mai mulți oficiali au atras atenția că militarii americani nu ar dispune de suficiente echipamente de protecție și de pregătirea necesară pentru a răspunde eficient unui asemenea atac. Din acest motiv, autoritățile pregătesc măsuri suplimentare pentru protejarea personalului diplomatic și a agenților serviciilor de informații aflați în regiune.
Situația este complicată și de expirarea, în luna iunie, a unei prevederi legislative care permitea serviciilor americane să colecteze anumite comunicații ale cetățenilor străini. Unele autorizații emise anterior rămân valabile până în martie 2027, însă oficialii din domeniul securității naționale avertizează că lipsa unei reautorizări din partea Congresului ar putea afecta capacitatea Statelor Unite de a identifica din timp eventuale planuri teroriste.
Negocierile dintre SUA și Iran, în impas. Washingtonul se teme că un atac ar putea declanșa noi confruntări
Noile informații apar într-un moment în care tensiunile dintre Washington și Teheran rămân ridicate, iar negocierile pentru încheierea conflictului nu au produs rezultate concrete. Statele Unite și Iranul continuă să aibă poziții diferite în privința blocadei americane, a redeschiderii Strâmtorii Ormuz și a condițiilor necesare pentru încetarea ostilităților. Deși Donald Trump a declarat săptămâna trecută că războiul s-ar putea încheia destul de curând, perspectivele unui acord rămân incerte.
Surse regionale citate de CNN avertizează că următoarele săptămâni ar putea fi decisive pentru negocieri. Există temeri că reprezentanții aripii radicale a regimului iranian sau alte grupări care se opun unui acord ar putea încerca să saboteze discuțiile printr-un atac. Oficialii americani consideră că Teheranul este conștient de riscul unor represalii severe în cazul folosirii armelor chimice sau radioactive, dar nu exclud ca liderii iranieni să își asume un asemenea risc dacă vor considera că supraviețuirea regimului este amenințată.
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