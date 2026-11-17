Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 nov. 2026, 08:21

Serviciile de informații americane au descoperit presupuse planuri ale Iranului de a organiza atacuri cu bombe radioactive sau arme chimice la Washington, care ar viza oficiali de rang înalt din administrația președintelui Donald Trump. Informațiile, dezvăluite de CNN pe baza declarațiilor a șapte oficiali americani, au determinat autoritățile să pregătească măsuri suplimentare de securitate. Casa Albă susține însă că, în prezent, nu există o amenințare credibilă la adresa teritoriului american.

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