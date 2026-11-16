Publicat 16 nov. 2026, 21:23 Actualizat 16 nov. 2026, 21:28

Papa Leon al XIV-lea a fost lovit în apropierea ochiului de un obiect aruncat din mulțime, în timp ce se deplasa cu papamobilul la Lima, în Peru. Obiectul pare să fi fost un rozariu, iar incidentul s-a petrecut luni, 16 noiembrie, înaintea slujbei care a marcat încheierea vizitei sale în această țară.

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