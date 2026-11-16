Papa Leon al XIV-lea a fost lovit în apropierea ochiului de un obiect aruncat din mulțime, în timp ce se deplasa cu papamobilul la Lima, în Peru. Obiectul pare să fi fost un rozariu, iar incidentul s-a petrecut luni, 16 noiembrie, înaintea slujbei care a marcat încheierea vizitei sale în această țară.
Potrivit agenției Reuters, obiectul care l-a lovit pare să fi fost un rozariu, însă nu a fost confirmată oficial identitatea persoanei care l-a aruncat.
Papa Leon a fost lovit în timpul deplasării cu papamobilul
Incidentul s-a produs în timp ce Papa Leon al XIV-lea saluta oamenii de pe traseul către locul în care urma să oficieze slujba de rămas-bun. Un obiect aruncat din public l-a lovit în zona feței, iar imaginile surprind reacția sa imediată.
Papa și-a continuat însă traseul și a participat la liturghie, fără să existe indicii că ar fi suferit o rană.
Aproximativ 1,5 milioane de persoane au participat la slujba de la baza aeriană Las Palmas, potrivit informațiilor transmise de Vatican și preluate de Associated Press.
Cu doar câteva zile înainte, Papa prinsese un rozariu aruncat de o credincioasă
Momentul de luni contrastează cu o altă întâmplare din timpul vizitei sale în Peru. Cu câteva zile înainte, în timpul unei întâlniri cu tinerii organizate pe stadionul național din Lima, o femeie i-a aruncat Papei un rozariu.
De această dată, Leon al XIV-lea a prins obiectul din zbor, cu o mișcare rapidă, apoi l-a înapoiat femeii. Gestul a fost surprins într-o înregistrare video care a circulat pe rețelele sociale.
Papa a devenit cunoscut pentru îndemânarea cu care prinde uneori obiectele oferite de credincioși în timpul deplasărilor cu papamobilul. De-a lungul aparițiilor sale publice a primit jucării de pluș, steaguri și chiar o pizza oferită la Roma.
Turneu de 12 zile în America de Sud
Incidentul a avut loc în ultima zi a vizitei de 12 zile a Papei Leon în America de Sud. Turneul a inclus Uruguay, Argentina și Peru, țară în care actualul Suveran Pontif a petrecut aproximativ două decenii ca preot misionar și episcop.
Pentru Leon al XIV-lea, Peru are o semnificație personală deosebită. La finalul vizitei, acesta le-a mulțumit localnicilor pentru primire și a vorbit despre legătura sa cu țara pe care a numit-o a doua patrie.
În timpul deplasării, Papa a vizitat mai multe comunități, inclusiv zone din Anzi și din regiunea amazoniană. Turneul s-a încheiat luni, când Suveranul Pontif și-a luat rămas-bun de la credincioșii peruani, înainte de întoarcerea la Roma.