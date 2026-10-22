Papa Leon nu are nevoie de tratament suplimentar după operația pentru cancer pulmonar

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 oct. 2026, 08:12

Papa Leon al XIV-lea nu va avea nevoie de tratament oncologic suplimentar după intervenția chirurgicală pentru cancer pulmonar. Analizele finale au confirmat că boala era localizată, au anunțat medicii săi într-un comunicat publicat miercuri, 21 octombrie, de Vatican.

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