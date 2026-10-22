Papa Leon nu are nevoie de tratament suplimentar după operația pentru cancer pulmonar

Papa Leon al XIV-lea nu va avea nevoie de tratament oncologic suplimentar după intervenția chirurgicală pentru cancer pulmonar. Analizele finale au confirmat că boala era localizată, au anunțat medicii săi într-un comunicat publicat miercuri, 21 octombrie, de Vatican.
Rezultatele examinării țesutului îndepărtat în timpul operației au confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar. Evaluarea oncologică realizată ulterior a arătat că nu sunt necesare terapii suplimentare, potrivit informării semnate de medicul personal al pontifului, Luigi Carbone, și de chirurgul Stefano Margaritora.
Ce intervenție a suferit Papa Leon al XIV-lea
Suveranul pontif a fost operat pe 13 octombrie la Spitalul Gemelli din Roma. Pentru îndepărtarea tumorii, echipa medicală a extirpat lobul inferior al plămânului drept, folosind o tehnică videoasistată.
Intervenția propriu-zisă a durat aproximativ 90 de minute, în timp ce perioada totală petrecută în sala de operație a fost de circa trei ore. Medicii au precizat atunci că procedura s-a încheiat cu succes și fără complicații.
Pontiful a revenit la Vatican la patru zile după operație
Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost externat sâmbătă, 17 octombrie, la patru zile după intervenție. La ieșirea din spital, i-a salutat pe cei care îl așteptau în fața clinicii, înainte de a se întoarce la Vatican.
Externarea a avut loc mai devreme decât estimarea inițială, care prevedea aproximativ o săptămână de spitalizare. Echipa medicală a considerat că starea sa permite continuarea recuperării în afara spitalului.
Nodulul pulmonar a fost descoperit în timpul unor investigații de rutină
Pontiful anunțase public pe 11 octombrie, la rugăciunea Angelus, că medicii îi identificaseră un nodul la plămânul drept și că urma să fie operat. Formațiunea fusese descoperită întâmplător, în cadrul unor investigații medicale de rutină.
Examinarea țesutului în timpul intervenției a confirmat suspiciunea de cancer pulmonar. Rezultatele finale, comunicate pe 21 octombrie, au stabilit caracterul localizat al bolii și au permis medicilor să decidă că nu este necesar un tratament oncologic suplimentar.