Un avion care zbura de la Dublin la Roma, redirecționat spre o bază militară din Franța după o alertă cu bombă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 nov. 2026, 11:22

Un avion de pasageri care zbura joi, 5 noiembrie, de la Dublin spre Roma a fost redirecționat către o bază militară din Franța, după ce autoritățile au primit o amenințare cu bombă. Aeronava, un Airbus A320 aparținând companiei irlandeze Aer Lingus, și-a schimbat traseul în timpul zborului, iar guvernul francez a anunțat că monitorizează îndeaproape situația. Incidentul vine la doar două zile după ce mai multe avioane care operau curse europene au fost vizate de amenințări similare.

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