Un avion care zbura de la Dublin la Roma, redirecționat spre o bază militară din Franța după o alertă cu bombă

Un avion de pasageri care zbura joi, 5 noiembrie, de la Dublin spre Roma a fost redirecționat către o bază militară din Franța, după ce autoritățile au primit o amenințare cu bombă. Aeronava, un Airbus A320 aparținând companiei irlandeze Aer Lingus, și-a schimbat traseul în timpul zborului, iar guvernul francez a anunțat că monitorizează îndeaproape situația. Incidentul vine la doar două zile după ce mai multe avioane care operau curse europene au fost vizate de amenințări similare.
Avionul a fost redirecționat spre o bază aeriană militară din Franța
Potrivit informațiilor publicate de Euronews și The Guardian, aeronava efectua o cursă obișnuită între capitala Irlandei și Roma, când a fost declanșată alerta de securitate. Avionul, identificat prin indicativul de zbor EIN40G, a traversat Canalul Mânecii, după care și-a modificat traseul în apropierea Parisului. Datele platformelor de monitorizare a traficului aerian arată că aeronava a survolat zona aeroportului Chartres și a fost direcționată către Évreux, unde se află o importantă bază militară franceză.
Guvernul francez a confirmat incidentul printr-un comunicat al biroului premierului Sébastien Lecornu. Autoritățile au transmis că urmăresc îndeaproape evoluția situației, fără să ofere, deocamdată, informații suplimentare despre natura amenințării. La momentul primelor relatări, aeronava se afla încă în spațiul aerian francez, iar aterizarea sa la baza militară nu fusese confirmată. Nu au fost comunicate nici detalii despre numărul pasagerilor aflați la bord sau despre eventualele măsuri luate după redirecționarea zborului.
Mai multe avioane din Europa au fost vizate de amenințări cu bombă
Incidentul are loc după o serie de alerte care au afectat mai multe zboruri din Europa în cursul zilei de marți, 3 noiembrie. Cel puțin șapte aeronave care operau curse spre Italia, Polonia, Spania și Bulgaria au fost vizate de amenințări cu bombă. Autoritățile au declanșat proceduri de securitate, iar unele avioane au fost redirecționate către alte aeroporturi, în timp ce altele au fost verificate după aterizare. În toate cazurile respective, controalele nu au dus la descoperirea unor dispozitive explozive, conform Euronews.com.
Printre aeronavele vizate s-au aflat două avioane Ryanair care zburau spre Roma, unul din Lisabona și celălalt din Dublin. Cursa venită din capitala Irlandei a fost escortată de avioane de luptă ale Forțelor Aeriene Italiene până la aterizarea pe aeroportul Fiumicino. După sosire, specialiștii au verificat aeronavele, bagajele și pasagerii, fără să descopere materiale explozive. În Polonia, o altă amenințare a dus la redirecționarea unui avion care zbura de la Londra către Varșovia, aeroportul Modlin fiind închis temporar.
Autoritățile investighează valul de alerte cu bombă
Guvernul britanic a descris amenințările înregistrate la începutul săptămânii drept alerte false rău intenționate, după ce verificările efectuate în mai multe aeroporturi nu au confirmat existența unor bombe. Până în prezent, autoritățile nu au stabilit dacă incidentele au legătură între ele sau dacă au fost provocate de aceeași persoană ori grupare. Anchetele continuă în mai multe țări europene pentru identificarea celor care au transmis avertizările și pentru stabilirea împrejurărilor în care acestea au fost făcute.
În cazul avionului Aer Lingus redirecționat joi către Franța, verificările sunt încă în desfășurare, iar autoritățile nu au comunicat dacă amenințarea este reală sau falsă. Guvernul francez a anunțat că urmărește situația, în condițiile în care noul incident vine după mai multe zile de alerte de securitate în transportul aerian european.