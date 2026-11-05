Muncitor român de 34 de ani, mort într-un șantier naval din Veneția. Alți trei angajați au ajuns la spital, unul în stare gravă

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 nov. 2026, 09:42

Un muncitor român în vârstă de 34 de ani a murit marți, 2 noiembrie, în urma unui incident produs la șantierul naval Fincantieri din Marghera, în apropiere de Veneția, Italia. Bărbatul era sudor și lucra la o navă aflată în construcție, într-un spațiu închis. Alți trei muncitori au suferit intoxicații și au fost transportați la spital, unul dintre aceștia fiind în stare gravă, potrivit Rai News. Potrivit publicației italiene, care citează informații despre intervenția echipelor de salvare, există suspiciuni privind prezența unor vapori toxici în zona în care lucra muncitorul român.

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