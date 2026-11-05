Muncitor român de 34 de ani, mort într-un șantier naval din Veneția. Alți trei angajați au ajuns la spital, unul în stare gravă

Un muncitor român în vârstă de 34 de ani a murit marți, 2 noiembrie, în urma unui incident produs la șantierul naval Fincantieri din Marghera, în apropiere de Veneția, Italia. Bărbatul era sudor și lucra la o navă aflată în construcție, într-un spațiu închis. Alți trei muncitori au suferit intoxicații și au fost transportați la spital, unul dintre aceștia fiind în stare gravă, potrivit Rai News. Potrivit publicației italiene, care citează informații despre intervenția echipelor de salvare, există suspiciuni privind prezența unor vapori toxici în zona în care lucra muncitorul român.
Tragedia s-a produs pe 2 noiembrie, în jurul orei 10:30, în timp ce bărbatul de 34 de ani efectua lucrări de sudură într-un spațiu închis din interiorul unei nave aflate în construcție, la sediul Fincantieri din Marghera, relatează Rai News.
Trei muncitori subcontractați au intervenit pentru a-l ajuta, însă și aceștia au fost afectați și au suferit intoxicații. Toți trei au fost transportați la spital. Unul dintre ei, în vârstă de 50 de ani, se află în stare gravă, la secția de Urgențe, în zona roșie.
Ce suspiciuni există
La locul incidentului au intervenit echipajele medicale Suem 118, inspectorii Spisal, forțele de ordine și echipa regională NBCR a Pompierilor. Specialiștii au prelevat probe din zona în care lucra muncitorul român, pentru a verifica nivelul de oxigen și calitatea aerului.
Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, primele măsurători ar indica un nivel de oxigen mult sub limitele minime prevăzute de lege. O posibilă explicație ar fi prezența unor gaze grele, însă verificările de mediu sunt în desfășurare.
Tragediile se țin lanț la Fincantieri: este al cincilea deces
Potrivit presei italiene, muncitorul român lucra ca subcontractant la șantierul naval din Marghera. Din totalul de aproape 5.000 de persoane care asigură funcționarea unității, peste 4.000 sunt muncitori subcontractați.
Decesul din 2 noiembrie este al cincilea înregistrat în acest an în cadrul Fincantieri. Primul accident mortal a avut loc la Palermo, urmat de un altul la Monfalcone. Luna trecută, alți doi muncitori și-au pierdut viața la Ancona.
Un element comun al acestor tragedii este categoria profesională din care făceau parte victimele, potrivit Rai News.