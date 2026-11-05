Bob Dylan, primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Ce cadouri au schimbat

Muzicianul american Bob Dylan, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a fost primit miercuri, 4 noiembrie, de Papa Leon al XIV-lea, la Vatican. Întâlnirea a avut loc la Palatul Apostolic, în timpul vizitei artistului la Roma, unde urmează să susțină un concert în cadrul turneului „Rough and Rowdy Ways”.
Suveranul Pontif i-a oferit lui Bob Dylan un rozariu
Discuția dintre cei doi a fost scurtă, însă întâlnirea a inclus și un schimb de cadouri. Suveranul Pontif i-a oferit lui Bob Dylan un rozariu, iar artistul i-a dăruit papei un exemplar al autobiografiei sale, „Chronicles: Volume One”. Cartea, apărută în 2004, cuprinde amintiri și reflecții ale artistului despre începuturile carierei sale și parcursul său muzical.
Vizita a avut loc cu o zi înaintea concertului programat de Dylan la Palazzo dello Sport din Roma, în cadrul turneului „Rough and Rowdy Ways”. Artistul se află în Italia pentru o serie de spectacole, cu opriri și la Milano și Bologna.
Papa a citat versurile lui Bob Dylan într-o carte despre pace
Întâlnirea de la Vatican vine la câteva luni după ce Papa Leon al XIV-lea a făcut referire la creația lui Bob Dylan într-un text despre dezarmare și pericolul armelor nucleare.
În iulie 2026, Suveranul Pontif a citat versuri din „Go Away You Bomb”, o compoziție de protest scrisă de Dylan în 1963, în timpul Războiului Rece. Textul a fost inclus în prefața volumului „Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift”, publicat de editura Vaticanului.
Piesa nu a fost lansată oficial pe un album. Versurile sale sunt adresate, în mod simbolic, bombei atomice și critică amenințarea reprezentată de armele nucleare. Papa a folosit referința în contextul unui apel împotriva înarmării și al escaladării riscurilor nucleare.
Bob Dylan este unul dintre cei mai cunoscuți compozitori și interpreți americani. A primit Premiul Nobel pentru Literatură în 2016, pentru contribuția sa la expresia poetică în tradiția muzicii americane.
Bob Dylan s-a mai întâlnit cu un papă în 1997
Vizita din noiembrie 2026 nu este primul contact al muzicianului cu un suveran pontif. În 1997, Bob Dylan a participat la Congresul Euharistic Național de la Bologna, unde a susținut un concert în fața Papei Ioan Paul al II-lea și a unui public numeros.
Atunci, artistul a interpretat mai multe piese, inclusiv „Knockin' on Heaven's Door”, iar Papa Ioan Paul al II-lea a făcut referire la versurile cântecului „Blowin' in the Wind” în discursul său.
Bob Dylan s-a născut în Minnesota, într-o familie de origine evreiască, cu numele Robert Allen Zimmerman. De-a lungul carierei, muzicianul a abordat în versurile sale teme precum războiul, libertatea, credința și nedreptatea socială.