Bob Dylan, primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Ce cadouri au schimbat

Publicat 5 nov. 2026, 09:16 Actualizat 5 nov. 2026, 09:17

Muzicianul american Bob Dylan, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a fost primit miercuri, 4 noiembrie, de Papa Leon al XIV-lea, la Vatican. Întâlnirea a avut loc la Palatul Apostolic, în timpul vizitei artistului la Roma, unde urmează să susțină un concert în cadrul turneului „Rough and Rowdy Ways”.

Distribuie articolul