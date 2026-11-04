Mesajul Bruxelles-ului după alegerile din SUA. Ce cere UE de la noul Congres american

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 4 nov. 2026, 18:59

Șefa diplomației europene speră ca noua majoritate democrată din Congresul SUA să mențină sprijinul pentru Ucraina și să intensifice presiunea asupra Moscovei, în contextul tensiunilor provocate de acordul Trump-Putin privind motorina rusească.

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