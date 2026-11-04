Mesajul Bruxelles-ului după alegerile din SUA. Ce cere UE de la noul Congres american
Kaja Kallas. Foto: Profimedia
Șefa diplomației europene speră ca noua majoritate democrată din Congresul SUA să mențină sprijinul pentru Ucraina și să intensifice presiunea asupra Moscovei, în contextul tensiunilor provocate de acordul Trump-Putin privind motorina rusească.
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, își pune speranțele în noua configurație politică a Congresului american, după ce Partidul Democrat a obținut majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat. Oficialul european consideră că Statele Unite trebuie să continue să sprijine Ucraina și să intensifice presiunile asupra Rusiei, în condițiile în care relațiile dintre Washington și Moscova au generat recent nemulțumiri la Kiev și Bruxelles.
Kaja Kallas vrea ca noul Congres american să intensifice presiunile asupra Moscovei
Într-o conferință de presă susținută miercuri, Kaja Kallas a subliniat importanța cooperării dintre Europa și Statele Unite, transmițând că rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului trebuie să se reflecte și în abordarea Washingtonului față de războiul din Ucraina.
„După cum știți, Europa și Statele Unite sunt mult mai puternice împreună”, a declarat șefa diplomației UE.
Aceasta a făcut referire și la opțiunea exprimată de alegătorii americani, afirmând că speră ca noua majoritate parlamentară să nu renunțe la sprijinul acordat Kievului și să adopte o poziție mai fermă față de Kremlin.
„Alegătorii americani și-au exprimat clar opțiunea. Sper că noul Congres și noul Senat vor continua să sprijine Ucraina și să exercite de asemenea o presiune mai mare asupra Rusiei”, a afirmat Kaja Kallas.
Oficialul european a insistat asupra necesității unui mesaj comun transmis Moscovei, explicând că unitatea transatlantică poate contribui la încheierea războiului. Kallas a precizat că trebuie urmărit modul în care rezultatul scrutinului se va reflecta în deciziile viitoarei administrații legislative americane.
Democrații au câștigat controlul ambelor camere ale Congresului SUA
Declarațiile șefei diplomației europene vin după alegerile de marți, în urma cărora democrații au obținut majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat. Rezultatul reprezintă o înfrângere importantă pentru republicanii președintelui Donald Trump, care au controlat ambele camere în ultimii doi ani.
Victoria democraților a fost una amplă, partidul reușind să câștige inclusiv în state considerate fiefuri republicane. Potrivit Reuters, rezultatul scrutinului a fost influențat de nemulțumirile alegătorilor privind costul vieții, războiul cu Iranul și modul în care administrația Trump gestionează țara.
Noua majoritate va prelua efectiv atribuțiile în ianuarie 2027. Până atunci, Congresul rămâne sub control republican. Odată instalată, opoziția democrată va avea mai multă putere pentru a supraveghea activitatea administrației, pentru a bloca anumite nominalizări și pentru a negocia condițiile unor proiecte legislative.
Donald Trump a declarat că este dispus să colaboreze cu democrații, dar a avertizat că va folosi dreptul de veto pentru a respinge inițiativele cu care nu este de acord.
Acordul privind motorina rusească a provocat tensiuni între Washington, Kiev și Bruxelles
Relația dintre administrația Trump și Moscova a fost deja marcată de controverse, în special după înțelegerea privind livrările de motorină rusească. Președintele american a anunțat recent un acord cu Vladimir Putin prin care Rusia urma să furnizeze motorină piețelor americane și internaționale, în încercarea de a reduce prețurile la combustibil înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.
Pentru a facilita livrările, Washingtonul a suspendat temporar anumite sancțiuni aplicate exporturilor rusești de combustibil. Decizia a stârnit reacții critice în Ucraina și în rândul oficialilor europeni, care au avertizat că Moscova ar putea obține venituri suplimentare pentru finanțarea războiului.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat înțelegerea, în timp ce oficialii europeni au transmis că Uniunea Europeană își va menține propriile sancțiuni împotriva Rusiei. Acordul a fost criticat inclusiv de parlamentari americani din ambele partide, care au cerut administrației Trump să revină asupra deciziei.
În analiza publicată miercuri, Radio Free Europe/Radio Liberty arată că noul Congres ar putea deveni un factor important de presiune asupra administrației americane în privința politicii față de Moscova. Printre posibilele direcții se numără intensificarea controlului asupra relaxării sancțiunilor rusești și susținerea unor noi măsuri de asistență pentru Ucraina.
Totuși, victoria democraților nu înseamnă că aceștia pot decide singuri schimbarea strategiei externe a Statelor Unite. Donald Trump păstrează atribuții extinse în domeniul diplomației și al operațiunilor militare, iar dreptul prezidențial de veto poate limita inițiativele legislative ale noii majorități.
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