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Barack Obama, prima reacție după alegerile din SUA: „Trebuie să prevenim alte daune”

Barack Obama, fostul președinte SUA

Barack Obama, fostul președinte SUA

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 nov. 2026, 12:25

Fostul președinte american Barack Obama a reacționat după victoria democraților în alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Într-un mesaj publicat miercuri, 4 noiembrie, acesta a declarat că americanii au transmis un semnal clar prin votul lor și că își doresc lideri care să ofere soluții concrete, nu să împartă societatea. Obama a vorbit și despre ce trebuie să facă democrații în următorii doi ani, cât administrația lui Donald Trump se va mai afla la Casa Albă.

Barack Obama, primul mesaj după alegerile din SUA

După victoria democraților în alegerile din SUA, Barack Obama a transmis că rezultatele arată dorința americanilor de a avea o politică bazată pe unitate și pe rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Fostul lider de la Casa Albă consideră că alegătorii au arătat că vor reprezentanți preocupați de nevoile oamenilor și de găsirea unor soluții reale.

În această seară, poporul american a transmis un mesaj clar: oamenii își doresc o politică ce îi unește, nu una care îi dezbină, și lideri care să ofere soluții concrete la problemele cu care se confruntă.

a declarat Barack Obama.

Fostul președinte american a vorbit și despre candidații care au contribuit la rezultatul obținut de democrați. El a subliniat că aceștia au reușit să intre în competiții electorale din toate regiunile țării, inclusiv în zone în care șansele de victorie păreau foarte mici. Obama a arătat că, deși proveneau din medii diferite și aveau opinii politice diverse, candidații au fost uniți de aceleași valori și de dorința de a-i reprezenta pe cetățeni.

Aceste rezultate au fost posibile doar pentru că în fiecare regiune a țării au intrat în competiție candidați remarcabili, inclusiv în zone în care, cândva, se considera că au foarte puține șanse. Au provenit din medii diferite și au reprezentat perspective politice diverse, dar au fost uniți de valori comune, de încrederea în serviciul public și de angajamentul de a pune pe primul loc oamenii din circumscripțiile și statele pe care le reprezintă.

a mai spus fostul președinte american.

Obama le-a mulțumit celor care au organizat alegerile

În mesajul său, fostul președinte a ținut să le mulțumească și persoanelor care au contribuit la organizarea scrutinului. Acesta a apreciat activitatea miilor de funcționari electorali și voluntari, atât democrați, cât și republicani, care au lucrat pentru ca votul să se desfășoare fără probleme. Obama a subliniat că munca acestora reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități într-o democrație.

De asemenea, le datorăm recunoștință miilor de funcționari electorali și voluntari din ambele partide, care au contribuit la buna desfășurare a alegerilor și au îndeplinit una dintre cele mai importante funcții ale democrației noastre.

a mai spus Obama.

Ce spune Barack Obama despre următorii doi ani ai administrației Trump

Barack Obama a vorbit și despre perioada care urmează după alegerile din Statele Unite. Acesta a amintit că administrația actuală mai are încă doi ani de mandat și a transmis că este momentul ca democrații să treacă la treabă. Potrivit fostului președinte, obiectivul trebuie să fie adoptarea unor schimbări acolo unde acest lucru este posibil, prevenirea unor noi efecte negative și pregătirea viitorului.

Deși această administrație mai are încă doi ani de mandat, treaba noastră acum este să ne suflecăm mânecile, să facem schimbări oriunde avem puterea să o facem, să prevenim alte daune și să punem bazele pentru viitor.

a încheiat Barack Obama.
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