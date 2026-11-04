Barack Obama, prima reacție după alegerile din SUA: „Trebuie să prevenim alte daune”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 nov. 2026, 12:25

Fostul președinte american Barack Obama a reacționat după victoria democraților în alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Într-un mesaj publicat miercuri, 4 noiembrie, acesta a declarat că americanii au transmis un semnal clar prin votul lor și că își doresc lideri care să ofere soluții concrete, nu să împartă societatea. Obama a vorbit și despre ce trebuie să facă democrații în următorii doi ani, cât administrația lui Donald Trump se va mai afla la Casa Albă.

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