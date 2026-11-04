Alertă în Republica Moldova. O dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 nov. 2026, 10:27

O dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova miercuri dimineață, la ora 04:23. Aparatul de zbor a intrat dinspre localitatea Zahnitkiv, regiunea Odesa, Ucraina, îndreptându-se spre orașul Camenca, din stânga Nistrului, informează publicațiile Deschide.md și NewsMaker.md.

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