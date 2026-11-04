Alertă în Republica Moldova. O dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării

O dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova miercuri dimineață, la ora 04:23. Aparatul de zbor a intrat dinspre localitatea Zahnitkiv, regiunea Odesa, Ucraina, îndreptându-se spre orașul Camenca, din stânga Nistrului, informează publicațiile Deschide.md și NewsMaker.md.
O dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova
Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 4 noiembrie. La ora 04:23, sistemele de supraveghere au detectat o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre localitatea Zahnitkiv, regiunea Odesa, Ucraina.
Aparatul de zbor s-a deplasat în direcția orașului Camenca, din regiunea transnistreană. Două minute mai târziu, la ora 04:25, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova prin zona localității Vărăncău, raionul Soroca, continuându-și ulterior traiectoria spre regiunea Vinița din Ucraina.
19 încălcări ale spațiului aerian în octombrie. Șase drone au explodat la sol
Noul incident are loc după o lună marcată de numeroase încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova. Potrivit datelor prezentate de autorități, în octombrie au fost înregistrate 19 astfel de cazuri, iar șase drone au explodat după ce au ajuns la sol.
Incidentele au fost semnalate în mai multe raioane ale țării, printre care Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi, Hâncești, Ocnița, Dondușeni, Telenești, Călărași, Ungheni și Edineț. De asemenea, încălcări ale spațiului aerian au fost raportate în patru localități din regiunea transnistreană.
Cele mai multe incidente soldate cu explozii au fost înregistrate pe 3 octombrie, când drone au căzut în extravilanul orașului Căușeni, precum și în localitățile Constantinovca, din raionul Căușeni, Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, Puhăceni, din raionul Anenii Noi, și Dubovca, din raionul Hâncești.
Un alt incident a fost raportat pe 16 octombrie, când o dronă a explodat în apropierea satului Scăieni, din raionul Dondușeni.
Recomandările autorităților pentru populație în cazul identificării dronelor
În contextul incidentelor repetate, Ministerul Apărării le recomandă cetățenilor să anunțe imediat autoritățile, apelând Serviciul 112, dacă observă drone sau fragmente provenite de la acestea.
Totodată, oamenii sunt avertizați să nu se apropie de aparatele de zbor sau de resturile acestora, deoarece pot reprezenta un pericol chiar dacă par deteriorate ori nu mai sunt în funcțiune.
Centrul Operații Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian al Republicii Moldova.
Potrivit datelor Ministerului Apărării, din 2022 și până la sfârșitul lunii octombrie 2026 au fost înregistrate 104 încălcări ale spațiului aerian al țării, dintre care 67 doar în 2026.