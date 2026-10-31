Alertă RO-Alert în județul Iași după detectarea unei drone la granița cu Republica Moldova. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Publicat 31 oct. 2026, 17:37 Actualizat 31 oct. 2026, 17:43

Locuitorii din nordul județului Iași au primit sâmbătă seara un mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că radarele au detectat o țintă aeriană la 10 kilometri de granița cu Republica Moldova.

Distribuie articolul