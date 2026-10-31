Alertă RO-Alert în județul Iași după detectarea unei drone la granița cu Republica Moldova. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Locuitorii din nordul județului Iași au primit sâmbătă seara un mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că radarele au detectat o țintă aeriană la 10 kilometri de granița cu Republica Moldova.
RO-Alert în nordul județului Iași, după o posibilă incursiune de drone
Locuitorii din nordul județului Iași au fost avertizați sâmbătă, printr-un mesaj RO-Alert, cu privire la o posibilă incursiune de drone. Autoritățile le-au recomandat oamenilor să se adăpostească și să evite apropierea de ferestre și de pereții exteriori ai locuințelor.
Mesajul transmis populației conținea următoarele indicații:
„Alarmă aeriană. Posibilă incursiune de drone. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”.
În avertizarea primită pe telefoane nu au fost precizate zona exactă vizată de posibila incursiune și nici durata alertei.
Ce a transmis Ministerul Apărării Naționale
Potrivit MApN, în după-amiaza zilei de 31 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat o țintă aeriană care evolua la aproximativ 10 kilometri de granița României cu Republica Moldova.
Ca urmare a situației semnalate, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii. Avioanele se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre necesitatea aplicării măsurilor de alertare a populației din nordul județului Iași. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 17:04.