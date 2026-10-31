Meseria din România care poate aduce până la 10.000 de lei pe lună. Nu ai nevoie de facultate

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 31 oct. 2026, 15:42

Meseria de macaragiu poate aduce venituri de 9.000 de lei sau chiar mai mari pentru cei cu experiență. Anunțurile de angajare publicate în octombrie 2026 arată că angajatorii oferă salarii atractive, însă cerințele și responsabilitățile îi fac pe mulți tineri să se îndrepte spre alte domenii.

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