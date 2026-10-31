Meseria din România care poate aduce până la 10.000 de lei pe lună. Nu ai nevoie de facultate
Meseria din România care poate aduce până la 10.000 de lei pe lună
Meseria de macaragiu poate aduce venituri de 9.000 de lei sau chiar mai mari pentru cei cu experiență. Anunțurile de angajare publicate în octombrie 2026 arată că angajatorii oferă salarii atractive, însă cerințele și responsabilitățile îi fac pe mulți tineri să se îndrepte spre alte domenii.
Diploma universitară nu este singura cale către un salariu consistent, iar piața muncii din România oferă exemple care contrazic ideea că cele mai bine plătite joburi presupun obligatoriu studii superioare. Meseria de macaragiu se numără printre ocupațiile pentru care angajatorii sunt dispuși să ofere câștiguri considerabile, mai ales atunci când este vorba despre persoane cu experiență în operarea utilajelor de mare tonaj.
Ofertele publicate în octombrie 2026 arată că veniturile pot ajunge la 9.000 de lei net pe lună și chiar pot depăși acest prag în anumite cazuri. Un anunț de recrutare din Râmnicu Vâlcea propune între 8.000 și 10.000 de lei net pentru operatori cu experiență, în timp ce o companie care caută macaragiști pentru automacarale în zona Bucureștiului afișează venituri cuprinse între 8.500 și 13.000 de lei lunar.
Cu toate acestea, astfel de locuri de muncă nu sunt printre primele opțiuni ale tinerilor aflați la început de carieră. Responsabilitatea ridicată, condițiile de lucru și pregătirea necesară îi determină pe mulți să caute alternative în domenii considerate mai confortabile.
Angajatorii oferă până la 13.000 de lei pentru operatorii de macarale
Anunțurile de angajare publicate în ultimele săptămâni arată că meseria de macaragiu poate aduce venituri importante, însă salariul diferă în funcție de experiență, tipul utilajului și complexitatea lucrărilor.
Un exemplu este oferta unei companii care recrutează personal pentru un șantier din zona Văii Oltului. Angajatorul caută trei operatori pentru macarale de 90, 95 și 500 de tone și propune salarii cuprinse între 8.000 și 10.000 de lei net. Candidații trebuie să aibă autorizație ISCIR grupa A valabilă și experiență în operarea macaralelor de mare tonaj, precum și în lucrări de construcții și montaj. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată.
O altă ofertă pentru zona București – Popești-Leordeni, indică venituri de 8.500 până la 13.000 de lei lunar. Compania caută trei persoane pentru operarea automacaralelor, iar printre cerințe se numără permisul de conducere categoria C și autorizația de macaragiu grupa A. Anunțul precizează că sunt acceptați candidați cu sau fără experiență, iar remunerația depinde de pregătire, utilajul operat și volumul de activitate.
Există și oferte cu salarii mai mici, dar care pot reprezenta o oportunitate pentru persoanele care vor să intre în domeniu. De exemplu, o firmă din București a publicat pe 30 octombrie un anunț pentru un post de macaragiu, cu o remunerație negociabilă între 2.700 și 5.800 de lei net.
De ce evită tinerii o meserie care poate aduce câștiguri atât de mari
Deși remunerațiile pot fi atractive, meseria de macaragiu presupune mult mai mult decât operarea comenzilor unui utilaj. Persoana aflată la manevrarea macaralei trebuie să controleze cu precizie ridicarea și deplasarea unor sarcini grele, să respecte instrucțiunile de lucru și să fie permanent atentă la ceea ce se întâmplă pe șantier.
În cazul macaralelor de mare tonaj, responsabilitatea este cu atât mai mare. O manevră greșită poate pune în pericol atât operatorul, cât și muncitorii aflați în apropierea utilajului sau echipamentele folosite în construcții. Activitatea poate presupune ore îndelungate de concentrare, lucru la înălțime și expunere la condiții meteorologice dificile.
În plus, accesul la salariile mari nu este automat pentru orice persoană care obține o calificare. Angajatorii care oferă cele mai consistente remunerații caută adesea oameni cu experiență, capabili să opereze anumite categorii de macarale și să lucreze în condiții complexe.
Deficitul de personal calificat este o problemă recunoscută și la nivel oficial. Ocupația de macaragiu figurează pe lista profesiilor deficitare publicată pe platforma guvernamentală Work in Romania, un indicator al dificultăților întâmpinate de angajatori în găsirea personalului necesar.
Nu este nevoie de facultate, dar calificarea și autorizația ISCIR sunt obligatorii
Unul dintre avantajele acestei profesii este că nu presupune absolvirea unei facultăți. Cei interesați trebuie însă să urmeze pregătirea profesională necesară și să obțină autorizația ISCIR corespunzătoare tipului de macara pe care urmează să îl opereze.
Potrivit prescripției tehnice PT CR 8-2025, publicată în 2026, autorizarea macaragiilor se realizează pe grupe, de la A la E, în funcție de instalațiile deservite. Pentru grupele A, B, C și D, candidații trebuie să fi urmat un program de calificare, iar pentru grupa E este prevăzut un program specific de pregătire.
Așadar, experiența și pregătirea practică sunt esențiale, iar autorizația nu oferă automat dreptul de a opera orice tip de macara. Trecerea la o altă categorie de utilaj poate presupune instruire suplimentară și, după caz, susținerea unui nou examen.
Cerințele medicale sunt, de asemenea, importante. Pentru autorizare și desfășurarea activității este necesară aptitudinea medicală corespunzătoare, iar procedurile ISCIR prevăd verificarea pregătirii teoretice și practice.
Prin urmare, meseria de macaragiu poate reprezenta o alternativă profesională pentru cei care nu își doresc un parcurs universitar, dar sunt dispuși să investească în calificare și să își asume responsabilități importante. Ofertele recente arată că există angajatori care plătesc considerabil pentru această specializare, însă veniturile de top sunt rezervate în special operatorilor cu experiență și pregătire pentru lucrări complexe.
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