Jurnalistul Idan Kweller, dezvăluiri explozive la Realitatea PLUS: „Trump intră în război cu democrații, care îi pregătesc anchete!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 nov. 2026, 06:47

Donald Trump se pregătește pentru o confruntare politică dură cu democrații, după rezultatele alegerilor din Statele Unite. Președintele american este hotărât să își folosească dreptul de veto dacă adversarii săi vor prelua controlul Congresului. Idan Kweller, corespondent la Casa Albă pentru Walla News și The Jerusalem Post, a explicat, într-o ediție specială a emisiunii „Miza Zilei”, realizată de Ana Maria Păcuraru la Realitatea PLUS, ce se întâmplă în culisele puterii de la Washington și cum ar putea fi afectată relația dintre SUA și Israel.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre donald trumpalegeri in sua