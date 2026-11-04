Jurnalistul Idan Kweller, dezvăluiri explozive la Realitatea PLUS: „Trump intră în război cu democrații, care îi pregătesc anchete!”

Donald Trump se pregătește pentru o confruntare politică dură cu democrații, după rezultatele alegerilor din Statele Unite. Președintele american este hotărât să își folosească dreptul de veto dacă adversarii săi vor prelua controlul Congresului. Idan Kweller, corespondent la Casa Albă pentru Walla News și The Jerusalem Post, a explicat, într-o ediție specială a emisiunii „Miza Zilei”, realizată de Ana Maria Păcuraru la Realitatea PLUS, ce se întâmplă în culisele puterii de la Washington și cum ar putea fi afectată relația dintre SUA și Israel.
Trump intră în luptă după victoria democraților. Mesajul de la Casa Albă: „Mr. Veto”
Primele rezultate ale alegerilor americane au adus victorii importante pentru democrați, care au câștigat mandate deținute anterior de republicani și se îndreaptă spre preluarea controlului Camerei Reprezentanților. În timp ce numărătoarea voturilor continuă, Donald Trump încearcă să se pregătească pentru o nouă realitate politică, în care ar putea fi nevoit să negocieze cu adversarii săi pentru adoptarea legilor.
Într-o intervenție în direct la „Miza Zilei”, Idan Kweller a explicat că, din informațiile sale, președintele american este pregătit să răspundă unei eventuale majorități democrate printr-o confruntare politică. Deși Trump a declarat pentru The New York Times că va accepta rezultatele scrutinului, acest lucru nu înseamnă că va renunța la propriile planuri.
Putem spune cu siguranță că Donald Trump este pregătit să lupte. Președintele american a intrat într-o stare de confruntare politică și a declarat pentru The New York Times că va accepta rezultatele alegerilor, dar că este hotărât să se opună democraților, care par să se îndrepte spre preluarea controlului asupra ambelor camere ale Congresului. Avem deja primele rezultate pentru Camera Reprezentanților și așteptăm confirmările oficiale în privința Senatului. Cert este că Donald Trump este pregătit pentru o confruntare politică. El a spus chiar că va deveni „domnul Veto”, făcând referire la posibilitatea de a bloca prin veto inițiativele legislative ale democraților., a declarat Idan Kweller, corespondent la Casa Albă pentru Walla News și The Jerusalem Post.
Corespondentul a atras atenția și asupra mesajelor dure venite din tabăra democrată. Potrivit acestuia, adversarii lui Trump au început deja să vorbească despre posibile investigații împotriva președintelui american, sugerând că acesta ar trebui să își pregătească avocații. O eventuală majoritate democrată în Congres le-ar permite reprezentanților opoziției să inițieze anchete parlamentare și să exercite un control mai strict asupra administrației de la Casa Albă.
Trump anunță oprirea ajutorului pentru Israel. Idan Kweller explică ce se ascunde în spatele înțelegerii cu Netanyahu
Un alt subiect important al discuției dintre Ana Maria Păcuraru și Idan Kweller a fost relația dintre Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu. În dimineața alegerilor, președintele american a anunțat, într-un interviu pentru Fox News, că Statele Unite vor opri ajutorul militar anual acordat Israelului, în valoare de aproximativ patru miliarde de dolari, până la sfârșitul anului 2026.
Ana Maria Păcuraru l-a întrebat pe corespondentul de la Casa Albă cum a fost primit anunțul în Israel și dacă autoritățile israeliene au confirmat înțelegerea. Idan Kweller a explicat că Netanyahu și-a exprimat încă de la începutul anului intenția de a reduce treptat dependența financiară a Israelului de Statele Unite, însă calendarul prezentat de Donald Trump nu ar reflecta pe deplin planul discutat între cele două părți.
În prezent, ajutorul militar american acordat Israelului este reglementat printr-un acord care prevede aproximativ 3,8 miliarde de dolari anual, până în 2028. Trump susține că a ajuns la o înțelegere cu Netanyahu pentru oprirea finanțării mai devreme, însă nu a prezentat detaliile privind aplicarea acestei decizii.
Netanyahu, acuzat că pune la îndoială rezultatul alegerilor din Israel. Ce avertizează corespondentul de la Casa Albă
Idan Kweller a vorbit și despre situația politică tensionată din Israel, unde Benjamin Netanyahu se confruntă cu dificultăți în urma alegerilor parlamentare din 27 octombrie. Potrivit corespondentului, viitorul premierului israelian rămâne incert, iar schimbările politice de la Ierusalim ar putea influența inclusiv înțelegerea privind reducerea ajutorului financiar american. Kweller a explicat că, la nivel oficial, nu a identificat o opoziție față de obiectivul reducerii dependenței Israelului de sprijinul american, deși este posibil ca unii oficiali să aibă rezerve în discuțiile private. În același timp, atât Donald Trump, cât și Benjamin Netanyahu au propriile probleme politice, ceea ce complică punerea în aplicare a unei înțelegeri pe termen lung.
Corespondentul a atras atenția și asupra acuzațiilor de fraudă electorală lansate de Netanyahu după scrutinul din Israel. Premierul a pus la îndoială corectitudinea votului, însă reprezentanții autorităților electorale israeliene au respins afirmațiile privind existența unei fraude sistematice și au precizat că investigațiile deschise nu demonstrează compromiterea rezultatului alegerilor.
În opinia lui Idan Kweller, această situație este extrem de periculoasă pentru stabilitatea politică a Israelului, mai ales într-o perioadă în care țara trebuie să își clarifice viitoarea conducere și relația cu principalul său aliat, Statele Unite. Rămâne de văzut dacă Netanyahu va reuși să își păstreze funcția de premier și să ducă mai departe înțelegerea discutată cu Donald Trump.