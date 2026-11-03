Românii, în mijlocul unui scandal uriaș în Germania: case și mașini de lux din ajutoare sociale - VIDEO

Românii au ajuns în centrul unui scandal uriaș în Germania, după un documentar care arată cum familii numeroase din România pot ajunge să încaseze mii de euro lunar din ajutoare sociale germane. Investigația a stârnit furie la Berlin și readuce în discuție regulile europene privind libera circulație și plata beneficiilor sociale pentru copiii rămași în România. Atenție, imagini cu un conținut sensibil!
Un documentar realizat de postul public german MDR a provocat un val de reacții în Germania, după ce a prezentat cazul unor familii de români care pot beneficia de ajutoare sociale consistente, în anumite condiții prevăzute de legislația germană și europeană.
sursa: MDR Investigativ
Reportajul, realizat de jurnalista Jana Gareis, urmărește situația unor familii stabilite în orașe precum Magdeburg, Halle și Hagen și compară veniturile pe care le-ar putea obține o familie cu șapte copii în Germania și în România. Potrivit simulării prezentate în documentar, o astfel de gospodărie ar putea ajunge la venituri totale de aproximativ 4.500 de euro net pe lună, prin combinarea salariilor cu diverse prestații sociale.
Materialul a reaprins dezbaterea privind plata alocațiilor și beneficiilor sociale pentru copiii rămași în România, dar și despre posibilele vulnerabilități ale sistemului de asistență socială german. Rețeta prin care o familie cu șapte copii ajunge la 4.500 € net pe lună în Germania: părinții se angajează într-un job modest, plătit cu 700 €, iar statul german le completează restul de mii de euro prin alocații, ajutoare și chirii plătite integral.
Prin comparație, pentru o familie similară din România, documentarul estimează un venit total de aproximativ 1.500 de euro.
Dezvăluirile jurnaliștilor germani au stârnit un val de reacții și au reaprins dezbaterea despre abuzurile sistemului de asistență socială și regulile europene.
528 de milioane de euro au fost plătite în 2025 pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei. Deocamdată, însă, disputa continuă: Berlinul cere schimbarea regulilor europene, iar Bruxelles-ul consideră că statele trebuie să aplice legislația existentă.