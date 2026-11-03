Românii, în mijlocul unui scandal uriaș în Germania: case și mașini de lux din ajutoare sociale - VIDEO

Publicat 3 nov. 2026, 23:02 Actualizat 3 nov. 2026, 23:04 Sursă MDR Investigativ, Realitatea.Net

Românii au ajuns în centrul unui scandal uriaș în Germania, după un documentar care arată cum familii numeroase din România pot ajunge să încaseze mii de euro lunar din ajutoare sociale germane. Investigația a stârnit furie la Berlin și readuce în discuție regulile europene privind libera circulație și plata beneficiilor sociale pentru copiii rămași în România. Atenție, imagini cu un conținut sensibil!

Distribuie articolul