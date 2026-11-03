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Extern· 1 min citire
Probleme la procesul de votare din SUA. Alegătorii, sfătuiți să nu intre în panică
Secție de votare SUA (Profimedia)
Publicat3 nov. 2026, 20:44
Actualizat3 nov. 2026, 20:46
Primele probleme la scrutinul de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Într-un comitat din apropierea metropolei New York, în care se dispută un fotoliu în Senat, mașinile de vot nu au putut scana buletinele. Autoritățile locale au dat asigurări că toate voturile vor fi numărate în continuare.
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