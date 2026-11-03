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Probleme la procesul de votare din SUA. Alegătorii, sfătuiți să nu intre în panică

Secție de votare SUA (Profimedia)

Secție de votare SUA (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat3 nov. 2026, 20:44
Actualizat3 nov. 2026, 20:46

Primele probleme la scrutinul de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Într-un comitat din apropierea metropolei New York, în care se dispută un fotoliu în Senat, mașinile de vot nu au putut scana buletinele. Autoritățile locale au dat asigurări că toate voturile vor fi numărate în continuare.

"Colegiul Electoral al comitatului Westchester a fost informat cu privire la o problemă la buletinele de vot pe hârtie, care împiedică maşinile de vot să le accepte în secţiile de votare din întregul comitat”, se arată într-un comunicat citat de AFP și preluat de Agerpres.

Într-un videoclip publicat pe reţeaua de socializare X, administratorul comitatului i-a îndemnat pe alegători să „continue să voteze” şi „să nu intre în panică”.

De asemenea, acesta a declarat că „nu este nevoie”, în această etapă, de prelungirea programului secţiilor de votare, stabilit în prezent între orele 06:00 şi 21:00, ora locală.

O parte a comitatului Westchester se află într-un district care a favorizat în mod tradițional Partidul Democrat, însă reprezentantul actual, care candidează pentru un nou mandat, este republicanul Mike Lawler.

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