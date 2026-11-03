Alertă la granița NATO cu Rusia. Polonia a mobilizat forțe speciale după informații despre o posibilă incursiune armată
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Polonia a declanșat o operațiune specială la frontiera cu regiunea rusă Kaliningrad, după avertismente privind posibile acte de sabotaj și incursiuni ale unor persoane înarmate. Donald Tusk susține că o provocare a fost dejucată în timpul nopții.
Polonia și-a întărit dispozitivul de securitate de la frontiera cu Rusia, după ce serviciile de informații au transmis avertismente privind posibile operațiuni de sabotaj și provocări în regiunea Kaliningrad. Polițiști, grăniceri și militari au fost trimiși în nord-estul țării, iar acțiunea este coordonată printr-un comandament special înființat la Varșovia.
Premierul Donald Tusk a anunțat marți, 3 noiembrie, că autoritățile au reușit să împiedice o posibilă provocare în cursul nopții, după ce grănicerii au semnalat mișcări suspecte în apropierea frontierei. Potrivit informațiilor publicate de Associated Press și The Washington Post, în zonă au fost observate persoane care aveau lanterne, însă șeful guvernului polonez a admis că nu poate confirma cu certitudine natura incidentului.
Operațiune de securitate la granița cu Kaliningrad. Poliția și armata au fost mobilizate
Măsurile de securitate au fost declanșate după ce autoritățile poloneze au primit informații potrivit cărora, în perioada următoare, ar putea avea loc acțiuni de sabotaj în apropierea frontierei cu exclava rusă Kaliningrad.
Șeful poliției poloneze, Marek Boroń, a explicat luni, într-o intervenție la postul de radio RMF FM, că desfășurarea forțelor suplimentare are un caracter preventiv și urmărește să împiedice eventuale incidente care ar putea pune în pericol populația și infrastructura din regiune.
„Trebuie să asigurăm securitatea cetățenilor care locuiesc acolo, dar și să protejăm infrastructura și să gestionăm orice situație care ar putea reprezenta o amenințare pentru populație”, a declarat oficialul.
Pentru întărirea dispozitivului, efectivele poliției din zonele de frontieră au fost suplimentate cu agenți transferați din alte regiuni ale țării. La operațiune participă și armata, grănicerii și serviciile de informații, iar unitățile antiteroriste au fost trimise, de asemenea, în nord-estul Poloniei.
Potrivit informațiilor publicate de presa poloneză, în operațiune ar fi implicată și unitatea de elită GROM. Site-ul Wirtualna Polska a relatat despre prezența forțelor speciale în regiune, însă armata a precizat că militarii participă la activități de instruire alături de polițiști și alte trupe. Autoritățile au cerut populației să nu distribuie fotografii sau înregistrări video cu militarii și tehnica militară desfășurată în zonă.
Donald Tusk anunță că o posibilă provocare a fost împiedicată în timpul nopții
Premierul Donald Tusk a făcut marți noi precizări despre situația de la frontiera cu Rusia, dezvăluind că a primit informații despre activități suspecte imediat după miezul nopții.
Potrivit șefului guvernului de la Varșovia, grănicerii au observat mișcări neobișnuite în zona de nord a frontierei polono-ruse. Persoanele semnalate aveau lanterne, iar autoritățile au decis să mobilizeze rapid forțele disponibile pentru a preveni orice incident.
„Am mobilizat foarte rapid forțele și resursele necesare pe teren. Am reușit să prevenim tentativele de provocare, dacă aceasta a fost intenția”, a declarat Donald Tusk în fața jurnaliștilor.
Premierul a ținut însă să precizeze că nu există certitudinea că activitatea observată reprezenta într-adevăr o tentativă de provocare.
„Desigur, nu vom putea niciodată confirma acest lucru complet”, a adăugat acesta.
Informațiile despre incident au fost relatate și de Associated Press, care a precizat că polițiștii de frontieră au împiedicat producerea unui incident după observarea persoanelor cu lanterne în apropierea graniței.
Serviciile de informații au avertizat asupra unei posibile incursiuni a unor persoane înarmate
Potrivit lui Donald Tusk, avertismentele privind riscul unor acțiuni ostile nu au apărut în urma incidentului din noaptea precedentă. Serviciile de informații poloneze și cele ale statelor aliate transmit de câteva săptămâni informații despre posibile operațiuni de sabotaj și provocări la frontiera cu Federația Rusă.
Premierul a dezvăluit că scenariile luate în calcul includ inclusiv pătrunderea unor persoane înarmate pe teritoriul Poloniei.
„Serviciile noastre și cele ale aliaților ne-au transmis de ceva vreme informații potrivit cărora la granița cu Rusia ar putea avea loc acte de diversiune sau provocări mai grave, inclusiv acte de sabotaj organizate de servicii ostile”, a explicat șeful guvernului polonez.
Avertismentele au devenit mai precise în ultimele săptămâni, iar autoritățile au primit informații potrivit cărora incidentele ar putea apărea în prima jumătate a lunii noiembrie. Tocmai de aceea, Varșovia a decis să suplimenteze efectivele de poliție, să consolideze prezența grănicerilor și să trimită unități antiteroriste în zonele considerate vulnerabile.
Tusk a dezvăluit și că generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate NATO în Europa, i-a transmis avertismente similare în timpul unei vizite efectuate la Varșovia în luna octombrie.
Premierul a atras atenția că amenințările nu trebuie tratate ca un incident izolat și că Polonia trebuie să își păstreze capacitatea de reacție.
„Tensiunea și escaladarea din partea Rusiei ar putea continua”, a avertizat acesta, cerând menținerea unui nivel ridicat de vigilență în rândul forțelor de securitate.
Comandament special la Varșovia. Forțele de securitate sunt în alertă până pe 8 noiembrie
Operațiunea preventivă se desfășoară în două regiuni din nord-estul Poloniei, Warmia-Masuria și Podlasie, iar coordonarea intervenției este realizată printr-un comandament special înființat la sediul central al poliției din Varșovia.
Structura asigură cooperarea dintre poliție, armată, grăniceri și serviciile de informații, astfel încât eventualele amenințări să poată fi gestionate rapid.
Poliția poloneză a dispus ca efectivele să se afle în stare de pregătire maximă în intervalul 2-8 noiembrie. Autoritățile au precizat că măsurile sunt legate de informațiile privind posibile acțiuni de sabotaj și au respins speculațiile potrivit cărora nivelul de alertă ar avea legătură cu tensiunile din jurul Tribunalului Constituțional.
Șeful poliției, Marek Boroń, a explicat că protejarea locuitorilor din zonele de frontieră și a obiectivelor de infrastructură reprezintă priorități ale operațiunii.
Potrivit relatărilor din presa poloneză, măsurile au fost stabilite în urma unor avertismente primite la sfârșitul lunii octombrie de la serviciile de informații militare ale Poloniei și de la agențiile unor state aliate.
Kaliningrad, teritoriul rusesc care se învecinează cu două state NATO
Regiunea Kaliningrad reprezintă un punct strategic deosebit de important pentru Moscova. Exclava rusă, puternic militarizată, se află la Marea Baltică, între Polonia și Lituania, două state membre ale NATO și ale Uniunii Europene.
Frontiera dintre Polonia și Kaliningrad se întinde pe 232 de kilometri. Poziția geografică și infrastructura militară rusească au transformat acest teritoriu într-unul dintre cele mai sensibile puncte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.
Kaliningrad este descris frecvent drept „portavionul de nescufundat al Moscovei”, o formulare care reflectă importanța sa strategică pentru Rusia, în special în regiunea Mării Baltice.
Apropierea de teritoriile NATO și poziționarea între Polonia și Lituania fac ca orice incident de securitate din această zonă să fie urmărit cu atenție de statele aliate.
Avertismente privind un posibil test al NATO de către Vladimir Putin
Îngrijorările privind securitatea flancului estic al NATO au fost alimentate și de informații apărute la începutul acestui an în presa americană. Relatările, bazate pe rapoarte ale serviciilor de informații, sugerau că președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să testeze capacitatea de reacție a Alianței printr-un atac limitat asupra unui stat membru, într-un interval de câțiva ani.
Scenariile analizate nu se limitează la o confruntare militară convențională. Printre posibilitățile luate în calcul se numără un atac cibernetic organizat de Rusia, dar și o incursiune de mică amploare pe teritoriul unui stat NATO.
Un astfel de scenariu ar putea presupune trimiterea unor militari îmbrăcați în uniforme fără însemne distinctive, pentru a face dificilă identificarea apartenenței lor și pentru a crea confuzie în privința responsabilității unui eventual incident.
În acest context, avertismentele primite de autoritățile poloneze și operațiunea declanșată la granița cu Kaliningrad au readus în atenție vulnerabilitățile de securitate din regiune. Donald Tusk a transmis că forțele poloneze trebuie să rămână pregătite pentru eventuale provocări, în condițiile în care tensiunile cu Rusia ar putea continua.
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