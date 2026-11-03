Alertă la granița NATO cu Rusia. Polonia a mobilizat forțe speciale după informații despre o posibilă incursiune armată

Publicat 3 nov. 2026, 17:26 Actualizat 3 nov. 2026, 17:29

Polonia a declanșat o operațiune specială la frontiera cu regiunea rusă Kaliningrad, după avertismente privind posibile acte de sabotaj și incursiuni ale unor persoane înarmate. Donald Tusk susține că o provocare a fost dejucată în timpul nopții.

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