Alertă cu bombă în Polonia: avion cu 181 de persoane, redirecționat la Varșovia

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 3 nov. 2026, 12:40

Alertă de securitate pe un aeroport din apropierea capitalei Poloniei, după ce un avion care venea de la Londra și avea 181 de persoane la bord a fost redirecționat din cauza unei amenințări cu bombă. Aeronava companiei LOT Polish Airlines trebuia să aterizeze pe aeroportul Chopin din Varșovia, însă a fost direcționată către aeroportul Varșovia-Modlin, care a fost închis în urma incidentului.

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