Alertă cu bombă în Polonia: avion cu 181 de persoane, redirecționat la Varșovia

Alertă de securitate pe un aeroport din apropierea capitalei Poloniei, după ce un avion care venea de la Londra și avea 181 de persoane la bord a fost redirecționat din cauza unei amenințări cu bombă. Aeronava companiei LOT Polish Airlines trebuia să aterizeze pe aeroportul Chopin din Varșovia, însă a fost direcționată către aeroportul Varșovia-Modlin, care a fost închis în urma incidentului.
Avionul, un Boeing 737 MAX 8, a aterizat în siguranță marți, 3 noiembrie, la ora locală 10:01. La bord se aflau pasageri și membri ai echipajului. După aterizare, aeronava a fost condusă într-o zonă special amenajată, unde urma să fie verificată de echipele de intervenție.
Avionul a fost redirecționat după o alertă privind o posibilă bombă
Aeronava decolase de pe aeroportul Heathrow din Londra la ora 6:30, cu destinația Varșovia-Chopin. Potrivit informațiilor transmise de aeroportul Modlin, la ora 9:54 a fost primită o alertă privind existența unui posibil dispozitiv exploziv la bord.
În urma informației, autoritățile au decis schimbarea destinației și direcționarea avionului către aeroportul Varșovia-Modlin. Aeronava a aterizat la ora 10:01, fără ca incidentul să se soldeze cu probleme în timpul zborului.
La momentul aterizării, avionul avea aproximativ 3,7 tone de combustibil. După ce a ajuns la sol, acesta a fost mutat într-un perimetru special, unde a rămas la dispoziția autorităților.
Aeroportul Varșovia-Modlin a fost închis. Au intervenit echipele pirotehnice
După aterizarea aeronavei, aeroportul Varșovia-Modlin a fost închis temporar, iar serviciile de urgență și echipele de genişti au fost chemate pentru verificări. Acestea urmau să inspecteze avionul și bagajele pentru a stabili dacă amenințarea este reală.
Reprezentanții aeroportului au transmis că siguranța pasagerilor, a echipajului și a angajaților este prioritară. Relatările din presa internațională au indicat că pasagerii au început să fie evacuați din aeronavă, în timp ce autoritățile gestionau situația.
Închiderea aeroportului a fost menținută pe durata verificărilor, iar reluarea traficului urma să depindă de deciziile serviciilor de securitate.
Un alt avion a primit o amenințare similară cu o zi înainte
Incidentul din Polonia vine la doar o zi după ce un alt avion care zbura din Marea Britanie către Bulgaria a fost redirecționat în urma unei amenințări cu bombă.
Zborul companiei Wizz Air, de pe ruta Londra Luton–Sofia, a aterizat la Budapesta, în Ungaria, după ce a fost escortat de un avion militar Gripen. Autoritățile maghiare au verificat aeronava și pasagerii, iar compania aeriană a anunțat ulterior că nu a fost găsit niciun dispozitiv exploziv.
Cele două incidente au declanșat măsuri de securitate în mai multe aeroporturi europene. În cazul zborului LOT către Varșovia, verificările continuau după aterizarea de urgență, iar autoritățile nu anunțaseră încă rezultatul controlului.