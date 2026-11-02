Alertă cu bombă la bordul unei curse Wizz Air. Aeronava spre Sofia a fost escortată până la Budapesta

Publicat 2 nov. 2026, 16:13 Actualizat 2 nov. 2026, 16:24

Alertă cu bombă la bordul unei curse Wizz Air care decolase din Londra și se îndrepta spre Sofia. După declanșarea alertei, aeronava a fost interceptată și escortată de avioane Gripen ale Forțelor Aeriene Ungare, fiind dirijată în siguranță către Aeroportul Internațional Budapesta. Informația a fost anunțată de ministrul ungar al Apărării, printr-o postare publicată pe rețelele de socializare.

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