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Extern· 1 min citire
Alertă cu bombă la bordul unei curse Wizz Air. Aeronava spre Sofia a fost escortată până la Budapesta
Aeronavă Wizz Air (Profimedia)
Publicat2 nov. 2026, 16:13
Actualizat2 nov. 2026, 16:24
Alertă cu bombă la bordul unei curse Wizz Air care decolase din Londra și se îndrepta spre Sofia. După declanșarea alertei, aeronava a fost interceptată și escortată de avioane Gripen ale Forțelor Aeriene Ungare, fiind dirijată în siguranță către Aeroportul Internațional Budapesta. Informația a fost anunțată de ministrul ungar al Apărării, printr-o postare publicată pe rețelele de socializare.
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