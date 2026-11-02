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Alertă cu bombă la bordul unei curse Wizz Air. Aeronava spre Sofia a fost escortată până la Budapesta

Aeronavă Wizz Air (Profimedia)

Aeronavă Wizz Air (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat2 nov. 2026, 16:13
Actualizat2 nov. 2026, 16:24

Alertă cu bombă la bordul unei curse Wizz Air care decolase din Londra și se îndrepta spre Sofia. După declanșarea alertei, aeronava a fost interceptată și escortată de avioane Gripen ale Forțelor Aeriene Ungare, fiind dirijată în siguranță către Aeroportul Internațional Budapesta. Informația a fost anunțată de ministrul ungar al Apărării, printr-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Un avion de pasageri Wizz Air a fost deviat luni, 2 noiembrie 2026, către Budapesta din cauza unei amenințări cu bombă, a anunțat ministrul Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, pe Facebook . Zborul se afla în ruta Londra - Sofia. Avioanele Gripen ale Forțelor Armate Ungare au fost alertate din cauza situației de urgență, au fost în aer în câteva minute și au escortat avionul afectat până la Aeroportul Internațional Liszt Ferenc.

„Serviciul de pregătire aeriană al NATO a emis o alertă ALPHA. Avionul Gripen al Forțelor de Apărare Maghiare a decolat în câteva minute și a asigurat aterizarea avionului de pasageri la Budapesta”, a scris oficialul militar de la Budapesta, potrivit publicației Telex. Forțele de apărare s-au întors apoi la Kecskemét, în timp ce poliția a intervenit la sol.

„Pregătirea nu este o rutină, ci o responsabilitate. Soldații noștri au dovedit încă o dată că pot fi desfășurați imediat, dacă este necesar, și sunt capabili să garanteze securitatea spațiului aerian al Ungariei”, a scris Ruszin-Szendi.

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