Adolescentă dispărută de peste 500 de zile, găsită în viață! Unde se afla minora și cu cine a fost descoperită la 17 ani

Publicat 2 nov. 2026, 14:27 Actualizat 2 nov. 2026, 14:28

După mai bine de 500 de zile de incertitudine și căutări, o adolescentă din Statele Unite, dispărută pe când avea doar 15 ani, a fost găsită în viață. Kylie Arellano, care a împlinit între timp 17 ani, a fost localizată în statul Oregon, iar alături de ea se afla un bărbat în vârstă de 39 de ani. Acesta a fost reținut de polițiști, iar împrejurările în care fata a ajuns să stea cu el sunt acum investigate de autorități.

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