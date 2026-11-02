Adolescentă dispărută de peste 500 de zile, găsită în viață! Unde se afla minora și cu cine a fost descoperită la 17 ani

După mai bine de 500 de zile de incertitudine și căutări, o adolescentă din Statele Unite, dispărută pe când avea doar 15 ani, a fost găsită în viață. Kylie Arellano, care a împlinit între timp 17 ani, a fost localizată în statul Oregon, iar alături de ea se afla un bărbat în vârstă de 39 de ani. Acesta a fost reținut de polițiști, iar împrejurările în care fata a ajuns să stea cu el sunt acum investigate de autorități.
Dispariția tinerei a declanșat o amplă operațiune de căutare, desfășurată pe parcursul a peste un an și jumătate. Anchetatorii au verificat sute de informații și au urmărit piste care duceau în mai multe state americane, dar și în afara granițelor SUA.
Kylie Arellano, găsită după 500 de zile de la dispariție. Unde a fost localizată adolescenta
Kylie Arellano a fost dată dispărută pe 29 mai 2025, când avea 15 ani. Ultima dată fusese văzută de familie în locuința din Garden City, statul Utah. De atunci, apropiații nu au mai reușit să ia legătura cu ea, iar autoritățile au început o anchetă de amploare pentru a stabili ce s-a întâmplat.
Căutările au continuat timp de peste 500 de zile și au implicat mai multe structuri de aplicare a legii. Adolescenta a fost găsită duminică, în Oregon, în cadrul unei operațiuni comune la care au participat polițiști locali, agenți FBI din Salt Lake City și reprezentanți ai Biroului Șerifului din comitatul Rich.
În momentul intervenției, fata se afla împreună cu un bărbat de 39 de ani. Acesta a fost preluat de autorități fără ca operațiunea să degenereze în incidente.
Cu cine era adolescenta dispărută. Bărbatul ar fi cunoscut-o pe Snapchat
Un detaliu important apărut în anchetă vizează modul în care bărbatul ar fi ajuns să o cunoască pe Kylie. Conform unei surse din cadrul forțelor de ordine, cei doi ar fi intrat în contact prin intermediul aplicației Snapchat, înainte ca adolescenta să dispară.
Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre relația dintre cei doi sau despre circumstanțele în care fata a ajuns în Oregon.
Reprezentanții FBI au confirmat că investigația s-a desfășurat pe o perioadă îndelungată, fiind analizate toate indiciile primite de la populație, inclusiv cele provenite din afara Statelor Unite.
„FBI și Biroul Șerifului din comitatul Rich au investigat activ acest caz timp de mai bine de un an și au urmărit fiecare pistă primită din toate Statele Unite și din alte țări”, au transmis reprezentanții autorităților, potrivit publicației New York Post.
Anchetatorii au precizat că nu pot face publice alte detalii, întrucât investigația este încă în desfășurare.
Suspiciuni și piste verificate înainte de găsirea fetei
Cu numai câteva zile înainte ca Kylie să fie localizată, ancheta a intrat într-o nouă etapă, după ce au fost făcute publice mai multe informații din documentele judiciare.
Potrivit unor mandate de percheziție analizate de publicația KUTV, anchetatorii au verificat și anumite aspecte din mediul familial al adolescentei. Mama acesteia, Stephanie Coleman, a fost întrebată despre o presupusă situație de abuz fizic care ar fi avut loc în 2024 și ar fi vizat-o pe Kylie.
Polițiștii au analizat, de asemenea, dispariția unor mesaje din seara în care adolescenta nu a mai fost găsită, dar și anumite urme identificate în interiorul locuinței.
Mama fetei a respins acuzațiile și a negat orice implicare în dispariția fiicei sale. Aceasta le-ar fi prezentat anchetatorilor mesaje prin care îi transmitea adolescentei noapte bună în seara de 29 mai 2025.
În privința urmelor descoperite în casă, femeia a susținut că acestea ar fi fost provocate de o pisică rănită.
Stephanie Coleman a avansat ipoteza că fiica sa ar fi putut fi manipulată de o persoană cunoscută pe internet și convinsă să plece de acasă.
Reacția familiei după ce Kylie a fost găsită în viață
Vestea că adolescenta a fost localizată a adus o rază de speranță familiei, care a trăit mai bine de un an și jumătate fără să știe unde se află fata.
Bunica tinerei a transmis un mesaj public de mulțumire pentru echipele care au participat la operațiunea de căutare.
„MULȚUMESC pentru tot ceea ce faceți voi, agenții și echipele voastre, pentru a o găsi pe fetița noastră, Kylie Arellano, și pentru a o aduce acasă!!!”, a scris aceasta pe platforma X.
Deși adolescenta a fost găsită în siguranță, circumstanțele dispariției și perioada petrecută departe de familie rămân subiectul unei anchete. Autoritățile americane continuă verificările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în cele peste 500 de zile în care Kylie Arellano nu a putut fi găsită.