Regizor, internat de urgență după un accident la un poligon de tir! Bărbatul s-a împușcat în picior

Publicat 2 nov. 2026, 12:08 Actualizat 2 nov. 2026, 12:09

Momente de panică pentru regizorul american Michael Mann, cunoscut pentru filmele „Heat”, „Collateral” și „Miami Vice”. Cineastul în vârstă de 83 de ani a ajuns la spital sâmbătă, după ce s-a rănit accidental cu o armă de foc, în timpul unei vizite la un poligon de tir din Los Angeles.

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