Regizor, internat de urgență după un accident la un poligon de tir! Bărbatul s-a împușcat în picior

Momente de panică pentru regizorul american Michael Mann, cunoscut pentru filmele „Heat”, „Collateral” și „Miami Vice”. Cineastul în vârstă de 83 de ani a ajuns la spital sâmbătă, după ce s-a rănit accidental cu o armă de foc, în timpul unei vizite la un poligon de tir din Los Angeles.
Incidentul a fost confirmat duminică de reprezentanții poliției din metropola californiană. Potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție, regizorul se afla în stare stabilă în momentul în care autoritățile au fost alertate.
Michael Mann s-a împușcat accidental în picior. Ce au transmis reprezentanții săi
Conform unui comunicat transmis de echipa lui Michael Mann și preluat de publicația Variety, arma s-ar fi descărcat în mod accidental în timp ce se afla în toc. Glonțul l-a rănit ușor pe regizor, care a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Reprezentanții cineastului au precizat că acesta a fost transportat la spital, unde a primit tratamentul necesar, însă nu a fost nevoie de internare pentru o perioadă îndelungată.
„A primit îngrijiri medicale şi a putut părăsi spitalul”, au transmis apropiații regizorului.
Poliția a confirmat că Michael Mann era în stare stabilă atunci când au fost solicitate echipele de urgență. Din informațiile făcute publice până în prezent, accidentul nu a avut urmări grave.
Michael Mann pregătește continuarea celebrului film „Heat”
Incidentul vine într-o perioadă importantă pentru cariera regizorului, care lucrează la „Heat 2”, proiectul cinematografic ce va continua povestea celebrului lungmetraj lansat în 1995.
Filmul original i-a adus împreună pe marele ecran pe Robert De Niro și Al Pacino și a devenit una dintre producțiile reprezentative ale genului thriller polițist. Continuarea este unul dintre proiectele așteptate de publicul pasionat de cinematografie.
Cel mai recent film regizat de Michael Mann este „Ferrari”, lansat în 2023. Producția biografică îl are în rolul principal pe Adam Driver, care îl interpretează pe Enzo Ferrari, fondatorul celebrului constructor auto italian.
La 83 de ani, Michael Mann rămâne una dintre figurile importante ale cinematografiei americane, cu o carieră construită în jurul unor filme care au influențat genul thriller și producțiile de acțiune de la Hollywood.