A ajuns la insuficiență hepatică după ce și-a făcut injecții pentru slăbit! Coșmarul trăit de o femeie care a cumpărat o substanță de pe piața neagră

Publicat 2 nov. 2026, 12:54 Actualizat 2 nov. 2026, 12:56

O femeie în vârstă de 32 de ani a trecut printr-o experiență dramatică după ce a încercat să slăbească folosind o substanță procurată ilegal, fără avizul unui medic. Inspirată de transformările prezentate pe internet, aceasta a decis să își administreze injecții pentru pierderea în greutate, însă, la numai câteva zile de la prima doză, a ajuns la spital cu insuficiență hepatică acută.

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