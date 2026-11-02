A ajuns la insuficiență hepatică după ce și-a făcut injecții pentru slăbit! Coșmarul trăit de o femeie care a cumpărat o substanță de pe piața neagră

O femeie în vârstă de 32 de ani a trecut printr-o experiență dramatică după ce a încercat să slăbească folosind o substanță procurată ilegal, fără avizul unui medic. Inspirată de transformările prezentate pe internet, aceasta a decis să își administreze injecții pentru pierderea în greutate, însă, la numai câteva zile de la prima doză, a ajuns la spital cu insuficiență hepatică acută.
Megan Hancocks a povestit cum dorința de a scăpa de kilogramele în plus i-a schimbat radical viața. Femeia a cumpărat produsul prin intermediul unei persoane la care apelase anterior pentru un tratament cosmetic, fără să știe cu exactitate ce conținea substanța și care era concentrația acesteia.
Potrivit relatării publicate de ABC News Australia, Megan a fost atrasă de imaginile și mărturiile unor persoane care susțineau că au obținut rezultate spectaculoase cu ajutorul unor injecții pentru slăbit.
Femeia a achiziționat un flacon provenit de la un producător din China, fără prescripție medicală și fără instrucțiuni clare privind administrarea. Deși a avut rezerve înainte de a folosi produsul, a hotărât în cele din urmă să îl încerce.
Prima injecție și-a administrat-o pe 24 decembrie, iar patru zile mai târziu a repetat procedura. La scurt timp după aceea, au apărut simptome severe, iar starea sa s-a agravat până când a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.
Icter sever și vărsături. Medicii au diagnosticat insuficiență hepatică acută
Printre manifestările care au alarmat-o pe Megan s-au numărat greața persistentă, episoadele de vărsături, constipația, oboseala extremă și umflarea abdomenului.
Unul dintre cele mai evidente semne a fost îngălbenirea puternică a pielii și a albului ochilor, simptom cunoscut sub numele de icter și care poate indica o afectare gravă a ficatului.
Ajunsă la spital, femeia a fost diagnosticată cu insuficiență hepatică acută. A rămas internată aproximativ o lună, timp în care medicii au încercat să îi stabilizeze funcțiile organismului.
Tratamentul a dat rezultate, iar transplantul hepatic nu a mai fost necesar. Recuperarea nu a fost însă rapidă. În următoarele șase luni, Megan a revenit de mai multe ori în spital și a continuat să urmeze tratamente pentru problemele provocate de episodul medical.
Viața lui Megan s-a schimbat complet după injecțiile pentru slăbit
Urmările nu s-au limitat la perioada petrecută în spital. Problemele de sănătate au afectat profund viața personală și profesională a femeii, care a fost nevoită să renunțe la locul de muncă și să se mute în casa mamei sale.
În plus, tratamentele și perioada dificilă de recuperare au fost însoțite de efecte secundare precum creșterea în greutate, căderea părului și apariția unor leziuni la nivelul pielii.
Megan spune că schimbările fizice au fost greu de acceptat și că, uneori, abia se mai recunoaște atunci când se privește în oglindă.
„Când mă uit în oglindă, nu mai văd aceeași persoană, iar acest lucru a fost foarte greu de suportat”, a mărturisit femeia.
Avertisment pentru cei care cumpără produse de slăbit de pe internet
După experiența prin care a trecut, Megan încearcă să îi avertizeze pe cei tentați să folosească substanțe pentru slăbit procurate din surse neautorizate.
Produsele vândute pe piața neagră pot avea o compoziție incertă, iar concentrația și condițiile în care au fost fabricate sau păstrate nu sunt întotdeauna cunoscute. Administrarea lor fără evaluare medicală poate expune utilizatorii unor riscuri serioase.
Rezultatele prezentate online nu reprezintă o garanție de siguranță, iar orice tratament destinat pierderii în greutate trebuie discutat în prealabil cu un medic.