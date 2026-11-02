Alertă MAE pentru românii care merg în Grecia. Cod roșu de ploi torențiale în mai multe regiuni

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 nov. 2026, 23:39

MAE le recomandă românilor aflați în Grecia sau care au planificate călătorii în această țară să fie precauți marți. Furtunile, grindina și ploile abundente vor afecta mai multe regiuni și insule turistice.

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