Alertă MAE pentru românii care merg în Grecia. Cod roșu de ploi torențiale în mai multe regiuni

MAE le recomandă românilor aflați în Grecia sau care au planificate călătorii în această țară să fie precauți marți. Furtunile, grindina și ploile abundente vor afecta mai multe regiuni și insule turistice.
Românii care se află în Grecia, tranzitează această țară sau au în plan să ajungă acolo marți, 3 noiembrie, trebuie să se pregătească pentru condiții meteo severe. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie după ce serviciul elen de meteorologie (EMY) a instituit cod roșu de precipitații abundente.
Avertizarea vizează ploi puternice, însoțite de descărcări electrice frecvente și căderi locale de grindină. Informațiile au fost transmise luni de MAE, printr-un comunicat în care instituția le recomandă cetățenilor români să urmărească evoluția fenomenelor meteorologice și să țină cont de avertizările autorităților elene.
Ce zone din Grecia vor fi afectate de vremea severă
Fenomenele meteo periculoase sunt așteptate în mai multe regiuni ale Greciei, dar și pe insule frecventate de turiști. Potrivit atenționării transmise de MAE, printre zonele vizate se numără:
Epir și Tracia;
Macedonia de Vest, Centrală și de Est, în special zonele de coastă;
insulele Corfu și Paxos;
insula Thassos;
insula Samothraki;
insulele din nord-estul Mării Egee.
Recomandările MAE pentru românii aflați în Grecia
MAE recomandă cetățenilor români să se informeze asupra evoluției fenomenelor meteorologice consultând pagina de Internet a EMY (https://www.emy.gr/en?area=forecast) și să acceseze aplicația digitală 'mAIGreece', realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă și în limba română (https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece).
Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875; +30 210 6728879 și al Consulatului General al României de la Salonic: +30 2310 340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.
Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena (+306978996222) și al Consulatului General al României de la Salonic (+306946049076).
De asemenea, MAE recomandă și consultarea paginilor de internet: https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro/, https://www.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat' (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informații și sfaturi de călătorie.