Polonia a mobilizat trupe și unități antiteroriste la granița cu Rusia după amenințări privind posibile acte de sabotaj

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 2 nov. 2026, 18:56

Polonia a declanșat o amplă operațiune de securitate la frontiera cu exclava rusă Kaliningrad, după ce serviciile de informații au avertizat asupra unor posibile acțiuni de sabotaj și incursiuni armate sprijinite de Rusia. Potrivit portalului Visegrád24, autoritățile de la Varșovia au mobilizat polițiști, soldați, polițiști de frontieră și unități antiteroriste în zona de graniță, în contextul creșterii tensiunilor de pe flancul estic al NATO.

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