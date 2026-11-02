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Polonia a mobilizat trupe și unități antiteroriste la granița cu Rusia după amenințări privind posibile acte de sabotaj

Gard de sârmă ghimpată la granița dintre Polonia și Rusia (Profimedia)

Gard de sârmă ghimpată la granița dintre Polonia și Rusia (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 2 nov. 2026, 18:56

Polonia a declanșat o amplă operațiune de securitate la frontiera cu exclava rusă Kaliningrad, după ce serviciile de informații au avertizat asupra unor posibile acțiuni de sabotaj și incursiuni armate sprijinite de Rusia. Potrivit portalului Visegrád24, autoritățile de la Varșovia au mobilizat polițiști, soldați, polițiști de frontieră și unități antiteroriste în zona de graniță, în contextul creșterii tensiunilor de pe flancul estic al NATO.

Măsuri de securitate sporite la granița cu Kaliningrad și Belarus

Polonia a lansat o operațiune preventivă de securitate cu grad ridicat de alertă de-a lungul frontierei sale nord-estice, după avertismente ale serviciilor de informații privind o posibilă amenințare de sabotaj susținută de Rusia, anunță Visekgrad24.

Potrivit informațiilor transmise de portalul Visegrád24, măsurile vizează consolidarea securității în regiunea Warmia-Mazuria, aflat la granița cu exclava rusă Kaliningrad, dar și în regiunea Podlasia, la frontiera cu Belarus.

Conform sursei citate, la operațiune participă polițiști, militari, polițiști de frontieră și unități antiteroriste, trimiși în regiunile considerate vulnerabile în fața unor posibile provocări sau acțiuni ostile.

Temeri privind incursiuni armate și atacuri de sabotaj

Analiștii în domeniul securității avertizează că grupuri înarmate sau diverși operativi ar putea încerca să organizeze incursiuni peste frontieră ori acte de sabotaj pe teritoriul Poloniei.

Polonia lansează o operațiune specială de securitate de-a lungul graniței cu Rusia după informații potrivit cărora Rusia ar putea lansa raiduri de sabotaj și incursiuni armate peste frontieră din Kaliningrad, a transmis Visegrád24.

Decizia Varșoviei vine într-un context regional tensionat, în care statele de pe flancul estic al NATO și-au intensificat măsurile de securitate pe fondul războiului din Ucraina și al numeroaselor avertismente privind activități hibride atribuite Moscovei.

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