Bomboane și ciocolată cu ace și șuruburi, oferite copiilor de Halloween. Poliția, în alertă

Mai mulți copii din Germania au primit de Halloween bomboane și ciocolată în care fuseseră ascunse obiecte metalice ascuțite. Poliția a deschis dosare penale, iar până acum nu a fost identificat niciun suspect.
Autoritățile germane au declanșat anchete după ce în dulciurile de Halloween împărțite copiilor au fost găsite ace, șuruburi și alte obiecte metalice ascuțite. Sesizările au fost înregistrate în mai multe landuri, iar anchetatorii iau în calcul ipoteza că obiectele au fost introduse intenționat în produse, cu scopul de a-i răni pe cei care le consumă.
Poliția a anunțat duminică descoperirea unor astfel de obiecte în bomboanele și produsele din ciocolată strânse de copii în timpul sărbătorii de Halloween. Cazurile au fost raportate în Turingia, Baden-Württemberg, Bavaria, Saxonia Inferioară și Renania-Palatinat.
Printre corpurile străine identificate se numără ace și șuruburi metalice. Potrivit autorităților, există suspiciunea că majoritatea obiectelor, posibil chiar toate, au fost ascunse deliberat în dulciuri, astfel încât să provoace răni copiilor.
Polițiștii încearcă acum să reconstituie traseul produselor și să stabilească în ce locuri au fost oferite copiilor. Totodată, anchetatorii caută persoanele care ar putea fi implicate în aceste incidente, relatează Deutsche Welle (DW).
Un copil din Nürnberg a mușcat din ciocolata în care fusese ascuns un ac
Unul dintre cazurile semnalate s-a petrecut în Nürnberg, în sudul Germaniei. Un copil a descoperit un ac în timp ce mânca o bucată de ciocolată, după ce apucase deja să muște din produs.
Potrivit informațiilor transmise de poliție, minorul nu a fost rănit în urma incidentului.
Alte două situații au fost raportate în landul Baden-Württemberg, din sud-vestul Germaniei. În ambele cazuri, acele fuseseră introduse în interiorul dulciurilor în așa fel încât să nu poată fi observate la o verificare exterioară.
Poliția a deschis dosare pentru tentativă de vătămare corporală gravă
Descoperirile au determinat autoritățile să înceapă mai multe cercetări penale. Dosarele vizează posibile fapte de tentativă de vătămare corporală gravă.
Anchetatorii trebuie să stabilească cine a introdus obiectele metalice în dulciuri, dar și cum au ajuns produsele respective în posesia copiilor.
Până în acest moment, poliția nu a identificat niciun suspect în cazurile investigate.