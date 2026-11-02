Bomboane și ciocolată cu ace și șuruburi, oferite copiilor de Halloween. Poliția, în alertă

Publicat 2 nov. 2026, 18:03 Sursă Deutsche Welle

Mai mulți copii din Germania au primit de Halloween bomboane și ciocolată în care fuseseră ascunse obiecte metalice ascuțite. Poliția a deschis dosare penale, iar până acum nu a fost identificat niciun suspect.

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